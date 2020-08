La tecnología como base del conocimiento y Silicon Misiones como la ciudad inteligente del futuro, partes del mismo proyecto en la provincia

Termómetros digitales, capacitación online gratuita con 1500 inscriptos, Polo Tic y Silicon Misiones son todas partes inescindibles de un mismo proyecto que transforma a Misiones en una provincia precursora en materia de tecnología y de conocimiento que se exporta, pero también que genera un paso hacia el futuro a partir de una mirada estratégica.

Lucas Spinelli – Radio Libertad

Lucas Spinelli, diputado provincial y coordinador del Polo Tic, dialogó con FM Libertad y destacó cada una de las actividades que lleva adelante la Provincia en este sentido. En primer lugar, se refirió a los dispositivos digitales para medir la fiebre que fabrica desde el Polo Tic la empresa FanIOT, consorcio constituido por el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, la empresa estatal Marandú Comunicaciones, el Polo Tic Misiones y la empresa de capitales argentinos Smartcultiva, con sede en Buenos Aires y que comenzó trabajando con la Escuela de Robótica, hace ya varios años.

El equipo encargado de fabricar los termómetros desde el Parque Industrial Posadas está formado “por 15 personas, entre ingenieros y técnicos todos misioneros, en el Polo Tic, en el Parque Industrial Posadas. La ubicación original de la fábrica está en construcción aún, es bastante grande, está dentro del Polo; por ahora están trabajando en una oficina prestada, que le pusimos a disposición” precisa Spinelli.

En cuanto a la primera partida que se distribuyó la semana pasada en la provincia, se destinó a las escuelas y en segundo lugar serán las comisarías. “La empresa que los fabrica, FanIOT, se instaló el año pasado en diciembre para fabricar placas educativas; en marzo, con el avance de la pandemia, se pusieron a trabajar con los termómetros que ahora se están distribuyendo. La verdad que en pocos meses se logró un desarrollo tecnológico, con un diferencial a lo que hay en el mercado, que son las pistolitas plásticas que vemos por ahí”, agrega el legislador.

En cuanto a las virtudes diferenciales que destaca Spinelli, estos termómetros tienen un software “que se conecta a cualquier dispositivo y uno puede ir viendo en la mesa de entrada, qué temperatura tienen las personas que van entrando, por ejemplo y hacer un seguimiento día a día de la temperatura que va teniendo, con un sensor especial. Todo esto fue desarrollado por el equipo que está en Misiones”.

Son únicos en el país, como fabricantes, ya que todos vienen desde China; por eso dijo que “la idea no es solo fabricar para Misiones. Hay una lista de espera de 150 interesados; pero la venta al público recién va a ser para después de septiembre; antes hay que producir para todas las escuelas de la provincia, las comisarías, etc. La prioridad es de los misioneros para los misioneros y después se va a abrir la venta para los que quieran comprar y el primer cliente es el Gobierno nacional. Llegan mails desde todos los lados, son entre quince o veinte mails de todo el mundo, pidiendo información sobre el producto”.

Con relación a las partes constituyentes del termómetro, Spinelli explicó que “la más importante, que es el que mide la temperatura, viene de los Estados Unidos. La soldadura de todos los componentes, de la plaqueta, se hace acá; la carcasa se corta y se pinta en el Polo y el ensamblado y la programación también; sería casi el 90 por ciento lo que se hace acá”.

Además, “la placa verde, la PCB, por una cuestión lógica, se hace en el Polo los prototipos para probar los diseños de los circuitos y después se hacen en Buenos Aires, donde hay máquinas que lo hacen automáticamente”, explicó.

Desde su instalación en el predio del Parque Industrial Posadas, “la empresa se iba a dedicar a hacer las placas educativas, tipo Arduino, para enseñar robótica, electrónica, para no comprar las placas de China, para que cada escuela tuviera su propio kit de robótica. Había un interés del Gobierno Nacional de hacerlo a mayor escala para dejar de importar estas placas”, explicó.

El Polo Tic y la formación

Gran impulsor de la iniciativa que crece día a día, Lucas Spinelli afirmó que la pandemia de Covid-19 y el consecuente Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) resultaron de alguna manera beneficiosa, ya que debieron “reconvertir los cursos a cien por ciento virtuales y de hecho tuvimos el alcance que esperábamos, porque antes trabajábamos con Posadas o diez, doce municipios y ahora tenemos gente de todos los municipios, de Buenos Aires, de otros países. La verdad que tuvimos una repercusión muy grande, porque los cursos son públicos y gratuitos y no hay en ninguna parte del país cursos de esta magnitud, gratuitos; en Buenos Aires podría costar hasta cien mil pesos un curso el mismo que nosotros damos en línea y gratuito”.

En ese sentido, añadió que ya están trabajando “para el año que viene, para que estén todas las clases grabadas en la plataforma, entonces cada interesado maneja sus tiempos; aunque va a tener la posibilidad de consultas presenciales. Hoy en día es cien por ciento virtual”.

Estos cursos disponibles, están dirigidos a personas que no tienen ningún tipo de estudios anteriores. “Son para arrancar de cero, puede ser para quienes no tiene trabajo y no estudió nada, herramientas para poder trabajar o después seguir estudiantes. Nosotros cerramos la inscripción cuando es el tiempo, pero no hay límite ni cupo, después nos arreglaremos para organizar las comisiones”, dijo el coordinador del Polo Tic.

Y agregó: “Estos cursos duran ocho meses, comenzamos con cursos de tres meses, eran muy básicos. Organizamos uno de ocho meses, toda una carrera; el que aprueba sale como “junior” para entrar en una empresa de software. Este programa armamos juntos con el sector privado, en base a lo que pide el mercado, está bien actualizado y es interesante para las empresas. Hay muchas empresas esperando que se reciban los chicos o esperando que les enviemos el currículum de los egresados”.

Silicon Misiones

Spinelli brindó precisiones también sobre el proyecto de “Ciudad Inteligente” o Smart City que comenzaría a ser construido desde la semana que viene, en un predio lindante con el Parque del Conocimiento y como parte constitutiva del mismo.

El concepto de “Ciudades inteligentes”, tiene su origen natural en las denominadas Ciudades Digitales, que incluye un conjunto de construcciones donde hay un uso intenso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en prestación de servicios públicos de alta calidad y calidez, seguridad, productividad, competitividad, innovación, emprendimiento, participación, formación y capacitación.

Sobre la idea que comienza a concretarse en Misiones en este sentido, Spinelli refirió que Silicon Misiones “viene a ser un proyecto que va a concentrar desde el Gobierno de la Provincia de Misiones, en un solo espacio físico, frente al Parque del Conocimiento y hay que pensarlo como un gran ecosistema donde va a haber espacio físico para que se radiquen empresas de tecnología, misioneras y no misioneras, espacio físico para estudiar y capacitar, así como lo hacemos desde el Polo, pero con un trabajo con las universidades también, de manera que el chico estudie y trabaje en el mismo lugar y por otro lado, espacio para vivir. Está pensado como un Smart City, una gran ciudad tecnológica donde por ejemplo un chico que viene de Andresito, estudie y trabaje en el Silicon Misiones”.

Para que un proyecto futurista como el señalado comience a tomar forma en Misiones, Spinelli evaluó como imprescindible los pasos anteriores: “Sin duda sería imposible que lleguemos a este proyecto que no hay en el país si no hubiéramos hecho desde hace años el tendido de fibra óptica, la Escuela de Robótica provocó el cambio de paradigma en la cabeza de los chicos que ahora miran para otro lado. El espacio es para toda la industria del Conocimiento, como la Biofábrica, el Lemis, que van a confluir ahí adentro desde distintos espacios, distintas formas, sin pensar mucho en lo físico… todo es parte del ecosistema virtual. Si uno piensa en el Polo Tic, ya no hay más espacio; porque esa fue una nave que fue rediseñada, no hay más de 5 empresas y alumnos no iban más de 50 personas, pero hoy es una comunidad de 4 mil o 5 mil personas, que no entran en un espacio físico. Sí entra nen un ecosistema de una institución que apareció para nuclear al sector”.

Finalmente, confirmó que “en las próximas semanas comienza el movimiento de suelo, para la etapa 1, que sería el edificio donde van a estar las empresas y se está definiendo hasta dónde llega. Es un proyecto muy grande y es importante de lo que va a generar. También así se está pensado el Polo de Diseño que se está trabajando dentro del Parque del Conocimiento, donde van a tener su espacio las carreras de diseño industrial, gráfico, de indumentaria, audiovisual, con el mismo espíritu que el egresado universitario tenga un lugar donde ir, tener un lugar donde desarrollar su producto o una producción a baja escala también”.

