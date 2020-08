La novia de Alejandro Fantino también tiene coronavirus

La modelo Coni Mosqueira, pareja de Alejandro Fantino, dio positivo en coronavirus. Según contó en un posteo en su cuenta de Instagram, le realizaron la prueba de COVID-19 después de enterarse que el conductor se había contagiado.

“¡Hola a todos! Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también tengo coronavirus. Estoy muy bien, sin síntomas, aislada y siguiendo las indicaciones de mi médico”, detalló. Mosqueira se mostró de buen ánimo y confiada en su pronta recuperación. “Ojalá esto pase rápido. Gracias a todos por preocuparse. Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo. Si Dios quiere, en pocos días ya estaré mejor”, reflexionó.

Lea más en coronavirus.misionesonline.net

La novia de Fantino aprovechó también para agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores en Instagram. “Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. Gracias y más gracias. ¡Cuídense mucho!”, dijo al final del posteo.

El sábado, la figura de América confirmó, en un video que subió a sus redes sociales, que dio positivo en coronavirus. “Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón en la garganta y dolor corporal”, empezó diciendo el conductor en la grabación.

Fantino explicó que como los síntomas seguían decidió llamar a su médico personal, que le indicó que se realizara el hisopado, que dio positivo. De todos modos, llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores ni tos, pero soy positivo de COVID, así que ahora a cuidarme hasta que me pase», expresó el periodista.

El abogado Mauricio D’Alessandro, panelista del programa de Fantino, también se sometió a un hisopado y dio positivo. «Estoy bien. No perdí el olfato, tampoco presenté fiebre», manifestó el letrado en diálogo con TN Show.

Marcela Tauro, que también integra el panel de Fantino a la tarde, contó que se hizo la prueba. «Quiero contar que di negativo en el hisopado por COVID-19», precisó la periodista en su cuenta de Instagram.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP