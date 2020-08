El mensaje de Tini Stoessel tras la aparición de Sebastián Yatra y Danna Paola juntos en Miami

Tini y Sebastián Yatra anunciaron su separación en medio de rumores de una relación entre el cantante y la mexicana Danna Paola. Ahora, mientras ambos se encuentran en Miami para entregar un premio en los próximos días, la argentina parece haber sentido “el fuego de la traición”.

El posteo de Danna Paola en Miami que likeó Sebastián Yatra y Danna Paola están celebrando el éxito de su primera colaboración “No bailes sola“. Los cantantes podrán festejar juntos, ya que el colombiano dejó la casa de sus padres para realizar la entrega de los Premios Juventud en Miami el próximo 13 de agosto.

El cantante anunció que ya estaba en Estados Unidos, y aprovechó para “likear” una imagen de Danna Paola, quien también se encuentra en la ciudad estadounidense disfrutando de su pileta y de una increíble mansión.

Mientras todo esto sucedía, a miles de kilómetros de distancia, Tini Stoessel compartía un párrafo de la canción que estrenó días antes de la pandemia: “Ya no me llames”. “Tú me dañaste el corazón y te escribí esta canción” se puede leer en la cuenta de Twitter de la argentina.

La colaboración de Yatra y Danna en “No bailes sola”

A mediados de julio se estrenó el tema donde ambos hablaban de viajes en el tiempo y los problemas de pareja. Cuando les consultaron, los artistas aseguraron: “Estamos muy emocionados con lo que ha pasado con el tema y con los videos”.

Asegurando que los rumores “son gajes del oficio”, Danna Paola intentó evitar que la relacionen con Tini Stoessel. La mexicana refutó su posible relación con Yatra asegurando: “Somos dos artistas que estamos tan enfocados en nuestro proyecto, que lo único que queremos hacer es música, que queremos compartir y no competir. En eso es lo único que nos enfocamos y no nos clavamos con nada más”.

Los artistas aseguraron que los encuentros electrónicos para planificar la grabación de “No bailes sola” y del video los transformaron en “grandes amigos”, e indicaron que tenían muchas ganas de verse en persona para celebrar con “una tequila o una michelada”. La entrega de los premios podría servirles de excusa.

