Con el cierre de la frontera creció la actividad comercial en San Javier “y la ciudadanía colaboró con los cuidados sanitarios”, dijo el intendente Vilchez

El jefe comunal destacó el esfuerzo de los emprendedores y “la generación de trabajo genuino” y adelantó que “junto a los demás municipios de frontera trabajaremos para que se concrete la zona franca especial”.

La salida binaria que lleva adelante Misiones como estrategia para afrontar la pandemia si descuidar la salud y la economía, en el municipio de San Javier se refleja en el notable crecimiento de la actividad comercial y en el comportamiento social de la ciudadanía. No es un detalle menor recordar que el municipio a cargo del intendente Matías Vilchez, es fronterizo con Porto Xavier, Estado de Río Grande Do Sul donde el coronavirus no da tregua, como ocurre en todo el territorio brasileño.

“Con el cierre de la frontera, la economía de San Javier y hoy con los emprendedores que están sosteniendo los comercios, creció mucho e incluso están dando la posibilidad de empleos genuinos”, admitió el intendente. Y de cara a la post pandemia, Vilchez aguarda con expectativas las gestiones gubernamentales para conseguir que la provincia de Misiones, reciba un tratamiento impositivo diferenciado, en lo que se conoce como zona franca especial y que permite afrontar las asimetrías que se generan principalmente porque varias ciudades de Brasil, cuentan con las denominadas lojas franca, que son comercios que están exentos de gravámenes.

“Nosotros vamos a hacer un enorme esfuerzo y ya lo hablamos con el Gobernador de la intención que tenemos los municipios de frontera, de cuidar nuestra economía local”, expresó Vilchez. “Este misionerismo que nosotros llevamos en la sangre arraigado, lo tenemos que plasmar en todos los estados y la economía no tiene que quedar afuera”, arengó.

Repuesta sanitaria en la pandemia

El alcalde de San Javier participó en los últimos días, de la entrega de unas 16 ambulancias que hizo el gobernador Oscar Herrera Ahuad y de las cuales, una le tocó al “hospital de nivel 1 que tenemos y que realmente está en óptimas condiciones. Equipado para la atención de esta pandemia, por lo menos en las primeras cuestiones”.

Destacó Vilchez que “hay una gran colaboración de toda la ciudadanía. San Javier, a pesar de ser una ciudad de frontera, está en condiciones óptimas, con los locales abiertos casi en un 100%, los deportes se van permitiendo a diferentes edades y cada vez baja más el grupo etario. La gente está demostrando una gran responsabilidad social y solidaridad con el vecino”.

D.G.-EP