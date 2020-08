La Policía provincial debió intervenir ante denuncias de fiestas privadas y clausuró locales por infracciones a la cuarentena

La Policía de la Provincia informó que “en cumplimiento a los decretos y ordenanzas vigentes y a sus respectivas prórrogas en prevención del Covid-19 se realizó recorridas en diferentes barrios de la Ciudad de Posadas.

Uno de los procedimientos se realizó poco después de las 21 de este sábado, en el «Bar Berlín», en la avenida Costanera (sector El Brete). Allí se les notificó que “deberá cumplimentar con el distanciamiento social entre mesas y la circulación de personas con barbijos al ingresar y salir del local”.

Minutos después se realizó idéntico procedimiento y notificación a los responsables de la cancha de fútbol 4 «Área 51», sito en la zona Martín Fierro y Monseñor de Andrea.

Se labró un acta de infracción porque se constató “aglomeramiento de personas dentro fuera del predio, sin barbijos y sin respetar el distanciamiento”, hecho que infringe los decretos 700/20 y 761/20.

Ya entrada la madrugada, alrededor de las 1, se labró un acta por “aglomeramiento de personas en domicilio particular, sito en avenida Quaranta Nro. 4275, donde se constató “aglomeramiento de personas (juntada de amigos), sin barbijos y sin respetar el distanciamiento social”.

Una comisión policial trasladó desde el lugar a ocho (08) personas hasta la Comisaría Jurisdiccional, para examen médico y notificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

También se procedió a la clausura de la despensa «Arifa», sito en CH 137, Calle 50 y 137, al constatarse que “en el local comercial había actividad en horario no permitido, por no poseer habilitación comercial, no poseer certificado de expendio de bebidas alcohólicas. En el lugar se decomisó un lote de bebidas alcohólicas (varias) y se procedió a la clausura, con tres fajas indicatorias.

Según el parte policial, en “la vereda del mencionado local se encontraban seis (06) personal consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que personal procedió a notificarles del incumplimiento al DNU.

Cerca de las tres de la madrugada, en otro procedimiento en domicilio particular se observó “aglomeramiento de personas en el edificio «Villa Ángela» costanera Nro. 724, donde se constató “aglomeramiento de personas (fiesta privada), concurrencia de veintitres (23) personas y una menor consumiendo bebidas alcohólicas, sin barbijos y sin respetar el distanciamiento social”.

Fiesta suspendida en Apóstoles

Alrededor de las 4.30 de este domingo, una comisión policial intervino en un lugar a la vera de la Ruta Provincial 201, cercanías de la rotonda del Tacuaral donde se estaría realizando una «Fiesta Clandestina». Los uniformados no pudieron constatar la veracidad de lo denunciado, aunque al realizar una amplia recorrida se observó un grupo de vehículos entre automóviles y motocicletas, los cuales al ver la presencia policial se dan a la fuga, logrando proceder a la demora algunos de los presentes, a quienes se les notificó sobre el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia, y posterior traslado a la comisaría seccional segunda, quedando detenidos en calidad de averiguación de sus antecedentes.

Cerca de las 6 de la mañana, otra comisión se trasladó hasta el barrio Santa Bárbara, donde se estaría provocando ruidos molestos y disturbios. Una vez en lugar el personal constató la aglomeración de persona en un departamento de alquiler, por lo que al hablar con el propietario del departamento este manifestó estar en compañía de otras personas en el alquiler, por lo que al solicitarles que salgan del inmueble fueron identificados y trasladados hasta dependencia policial, a los fines de notificarle el Decreto de Necesidad y Urgencia. Masculinos mencionados fueron examinados por el medico policial de turno, posteriormente siendo trasladado a la comisaría seccional segunda. Femenino fue examinada por el médico policial de turno, posteriormente siendo trasladada a la comisaría de la mujer, todos en carácter de detenidos en averiguación de sus antecedentes.

