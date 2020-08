El Gobierno de la Provincia realiza controles coordinados para verificar el uso de barbijos y otras medidas de seguridad y prevención

“El uso del barbijo debe transformarse en una conducta y en una costumbre”, afirmó este domingo el subsecretario de Seguridad y Justicia, Pedro Ariel Marinoni, al referirse a las medidas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia en materia de prevención.

Sobre los operativos desplegados el último viernes y que llamó la atención de la población, precisó el funcionario que “se vio como de mayor trascendencia porque se incorporó el helicóptero de la Provincia, por orden del gobernador Oscar Herrera Ahuad y son operativos vinculados a la seguridad ciudadana, en los cuales se incluyen las medidas de aislamiento-distanciamiento o los protocolos de seguridad relacionados con el Covid-19”.

En comunicación con Radio Libertad, Marinoni precisó que “este tipo de operativo lo que permite es una gran presencia en calle de personal policial” y en ellos se realizan controles de todo tipo: “viales y en este sentido se secuestraron una gran cantidad de vehículos que estaban transitando de manera irregular; también se identifican personas, aspecto en el que surgen personas que están siendo buscadas o tienen pedido de detención; también lo relacionado al incumplimiento del aislamiento. Se labraron varias actas en relación al incumplimiento sobre el uso del barbijo”.

Sobre el uso del barbijo

Respecto del rol que cumple la Policía provincial en el control de prevención respecto del uso de barbijos, explicó el subsecretario de Seguridad: “Se constata la infracción, se labra el acta, se le entrega y se hace la notificación ahí mismo; después pasa a un órgano administrativo de juzgamiento, como lo establece la ley, que depende del Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo único que hacemos es constatar la infracción, el juzgamiento lo realiza Salud Pública”.

«Tenemos que trabajar para que se convierta en una conducta y una costumbre»

Y añadió que “el uso del barbijo en estos momentos es una medida que va a quedarse un tiempo prolongado; en ese sentido tenemos que trabajar para que se convierta en una conducta y una costumbre. Entendemos que el barbijo debe darse en todos los ámbitos; esto es lo que va a generar la conducta. En el auto, si se viaja solo, hay que usarlo también”.

La aplicación “Misiones Digital” no es obligatoria

Marinoni afirmó que “hubo una confusión” con respecto al uso de la aplicación puesta en marcha por el Gobierno de la Provincia y denominada “Misiones Digital”. Consideró en este sentido que “el uso de la aplicación es algo muy necesario para la Provincia porque nos brinda ciertas herramientas como para seguir trabajando en esta lucha y en este proceso de prevención de circulación del virus. Por ahí se confundió, no es obligatorio. El que no tiene los medios, no podemos obligarle. La aplicación tiene un sistema que permite el escaneo del DNI y puede seguir circulando”.

Permisos de acceso a la provincia

Centinela y “El Arco” continúan siendo los dos únicos lugares por donde se accede al territorio provincial y para poder hacerlo, reiteró el funcionario que “previamente, para poder ingresar hay que tramitar el certificado que está en la página de la Policía y traer un certificado de Covid-19 dentro de las 48 horas anteriores, con resultado negativo».

Sobre este aspecto, Marinoni afirmó que “hasta el día de hoy, es así. Se está evaluando alguna modificación, pero por ahora continúa así: El ciudadano misionero va a ingresar, pero lo que necesitamos es tener el dato para tomar las medidas correspondientes, tanto de prevención, como desde el área de Salud en relación a esa persona, que puede ser positivo. Aunque todas estas decisiones se van analizando día por día y puede ir cambiando con el pasar de los días”.

Este control -dijo- “se realiza con todos los que ingresan a la provincia para residir de manera permanente o cuando ingresan no en ejercicio de sus funciones, sino de manera personal o privada y deben someterse a esos controles”.

Reiteró que la situación epidemiológica a nivel país continúa complicada y que en Misiones, “el cierre de frontera es lo que nos permite continuar sin circulación viral en la provincia, así que mientras en el resto de los lugares la situación no cambie, la situación va a ser esa”.

