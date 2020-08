Coronavirus: River confirmó un caso positivo en el plantel profesional

River informó este sábado que dio positivo en coronavirus el test realizado al arquero Ezequiel Centurión (23), que permanece asintomático y en estado de aislamiento. La noticia se conoce a solo días de la vuelta a los entrenamientos.

El viernes al mediodía, tanto el cuerpo técnico como todos los futbolistas se acercaron al Centro Rossi de San Isidro para realizarse los PCR test (también conocidos como hisopados). Tras conocerse los resultados, River dio a conocer un caso de coronavirus, el del arquero Ezequiel Centurión.

La institución de Núñez informó que “tomará las medidas de contención y aislamiento del arquero, con el fin de superar esta situación sanitaria hasta su respectiva negativización y posterior inclusión en el grupo de entrenamiento”. De esta manera, el oriundo de Cipolletti no estará presente el próximo lunes en la vuelta de los entrenamientos en el River Camp.

El portero de 23 años aún no debutó de manera oficial en el arco de River, aunque sí fue suplente en tres oportunidades en el 2018 (en las derrotas ante Colón y Estudiantes y en la victoria ante Gimnasia).

Vale destacar que River eligió utilizar los PCR (por sus siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) en vez de los serológicos que sugirió la Asociación del Fútbol Argentino. Más allá de la diferencia económica (el primero cuesta entre alrededor de 7 mil pesos, mientras que el otro ronda los mil), el PCR, a partir de una muestra de la faringe, detecta la presencia del virus. El serológico, en cambio, es a partir de una muestra de sangre y detecta la presencia de anticuerpos del virus y determina si una persona ha pasado la infección.

Otro dato importante es que, por protocolo, todos los empleados, integrantes del cuerpo técnico y futbolistas que acudan el lunes a Ezeiza deberán ser testeados nuevamente.

Cada deportista deberá acudir al predio cambiado y no podrán utilizar los vestuarios (salvo que deban ir al baño). Otra de las modificaciones es que no habrá desayunos o almuerzos, algo que era una costumbre dentro del plantel (sí se distribuirán viandas). También se tomó la decisión de que, por ahora, los colaboradores mayores de 60 años no estarán en el inicio de las prácticas.

Durante las primeras dos semanas, el plantel estará dividido en grupos de un máximo de seis jugadores. Trabajarán en canchas previamente delimitadas y marcadas en horarios diferentes y con un colaborador a cargo.

El comunicado de River:

El viernes 7 de agosto, con el objetivo de retomar los entrenamientos, los futbolistas y cuerpo técnico del plantel profesional se realizaron los estudios PCR para COVID-19. En esta primera tanda se detectó un caso positivo y asintomático en el jugador Ezequiel Centurión.

River Plate informa que tomará las medidas de contención y aislamiento del arquero, con el fin de superar esta situación sanitaria hasta su respectiva negativización y posterior inclusión en el grupo de entrenamiento.

Qué pasa si se detecta un positivo una vez comenzados los entrenamientos

Durante las primeras semanas se trabajará en burbujas de seis futbolistas más un integrante del cuerpo técnico y un médico, pero sin contacto físico entre ellos. En caso de aparecer un infectado será aislado y se hará un seguimiento de su entorno familiar, pero no se aislará al resto de los integrantes del grupo de trabajo porque en esta instancia no habrá contacto estrecho.

Fuente: TN/Infobae

E.B.-CP