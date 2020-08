Fin de la espera: ya está habilitado el nuevo y esperado espacio literario del NEA argentino

Luego de la expectativa generada en el mundo de la artes, especialmente en el literario, por el anuncio de un nuevo e innovador espacio destinado a la literatura de todo el Noreste del país, finalmente sus creadores lo habilitaron en la red para que todos puedan acceder a él, y por sobre todo, para que la participación e interacción comience a caminar.

“Neaconatus” es un magazine digital que nace con el objetivo de abrir canales de diálogo crítico sobre literatura en el noreste (NEA) argentino. Pero ojo, no solamente de los libros, sino también las gramáticas audiovisuales, las que gritan las paredes, conjuran las canciones populares, circulan por las redes sociales y potencian las sinergias virtuales en tiempos de pandemia; lo que nos cuenta la oralidad y producen los medios de comunicación.

Nacido este año en Misiones, extendido al Nordeste argentino, buscará difundir y publicar a escritores reflexivos, pensantes de la difícil contemporaneidad de toda Iberoamérica, incluso de los Estados Unidos y Europa.

La iniciativa nació en el del escritor de la localidad de Puerto Rico, Alberto Szretter, quien junto a un grupo de colaboradores y colaboradoras; entre los que se encuentra Carlos Piégari, residente en Barcelona; unificaron criterios y lograron consolidar esta idea que pretende sumar, producir y difundir cultura y aportes del quehacer literario, generando la posibilidad de crear un nuevo espacio de expresión y visibilidad.

“Si bien la convocatoria prioriza las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, la invitación a participar es abierta al mundo, por eso ya estamos editando artículos que nos llegan desde más allá de esta región.

El objetivo principal no es publicar relatos o narraciones ficcionales, sino promover el debate sobre temas determinados y modular pensamiento crítico, reflexión y análisis; reseñas y ensayos desde distintas miradas sobre obras poemáticas, hasta la evolución del hip hop, postcard o sistemas peer to peer, etcétera”, contó Alberto Szretter.

Desde mucho antes que la covid-19 promoviera hasta límites insospechados la comunicación en línea, las revistas o magazines digitales ya son tendencia global. La circulación virtual permite compartir ideas y estimula la comunicación entre lugares del planeta muy alejados y con culturas diversas.

“La estructura editorial interna de NEACONATUS se articula en cuatro secciones: Bajada nueva (tramas, asociaciones ilícitas y rebeldes con causa), Lecturas adictivas (Reseñas y comentarios sobre publicaciones y otras aventuras literarias), Caligramas (Hibridaciones textuales, biopolíticas de las palabras) y De remedios y venenos (Artículos, perspectivas y diatribas).

Cabe aclarar que las definiciones de estos módulos apelan a un cierto sentido metafórico, jugando con los diferentes enfoques que los autores y autoras pueden abordar desde sus textos. Lo importante es como decía don Nicanor Parra: “no seguir la flecha”. Salir de los moldes y escuadras, del canon, del estereotipo”, explicó el escritor.

En el link neaconatus.org se define la construcción semántica de la palabra que titula este proyecto. Conatus significa aquello que quiere, con la tradición, la herencia, más los vientos de renovación, y con la suma de ideas insospechadas y hasta revulsivas, mantenerse en su esencia, es el tesón de su propia naturaleza, en nuestro caso, la literatura. El prefijo “Nea” es por la zona del país.

NEACONATUS “Literatura desde aquí”, es un medio digital absolutamente independiente, autogestionado e intergeneracional, que no se vende porque no se vende, no confronta con institución alguna ni intenta competir con los suplementos culturales de los medios locales. Por el contrario, propone un diálogo transversal y democrático entre sujetos individuales productores de contenidos y colectivos organizados y representativos de las sociedades involucradas.

Cada colaborador es responsable de sus opiniones y no se efectúa una censura previa más allá de unos principios éticos y editoriales básicos y esenciales que operan como filtros de lo que será publicado. Siendo muy tenidas en cuenta las perspectivas de género, el respeto por la diversidad y la interculturalidad.

Visiten www.neaconatus.org y disfruten, comenten, aporten.

DL-CP