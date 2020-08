El plan de Facundo Campazzo para salir del Real Madrid y desembarcar en la NBA

El base argentino parece tener la determinación tomada de marcharse de España para ir a la liga más competitiva del mundo.

Ya casi no hay demasiados misterios alrededor de la situación de Facundo Campazzo en el Real Madrid: buscará marcharse con la idea de desembarcar en la NBA. Los especialistas de la disciplina en Estados Unidos siguen de cerca su caso, que pinta para ser uno de los más interesantes durante el período de fichajes de “agentes libres” que se iniciará en dos meses.

Según el periodista Marc Stein, que trabaja en el The New York Times, fuentes de la liga norteamericana develaron que la inclusión del argentino en el proceso de agentes libres que se abrirá el 18 de octubre “nunca ha sido tan probable” y reafirmó que durante los últimos meses el Real Madrid ya tomó conocimiento de que el base se marchará a la NBA.

El especialista con amplio conocimiento de la disciplina recordó que la cláusula de salida del deportista de 29 años es de 6 millones de euros y que la NBA sólo puede colaborar con 725.000 dólares por ley. Con el objetivo de afinar el número, Stein informó que Campazzo tiene en mente renunciar a 1.200.000 euros adeudados por el Merengue por pactos desde octubre con la intención de “facilitar” la mudanza a Estados Unidos. “El resto, como lo han hecho otras estrellas de España, puede pagarse en cuotas”, indicó en su cuenta de Twitter (@TheSteinLine).

Los gestos de Campazzo son cada vez más visibles. Durante los últimos días se conoció que firmó un contrato con la reconocida agencia Octagon, que cuenta en su staff de representados con Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks y reconocido como el MVP de la temporada pasada en la liga más famosa del mundo. También entre sus clientes figura la estrella Stephen Curry, el tirador de Golden State Warriors que acumula en su carrera tres anillos de campeón.

Esta empresa que tiene sede en Europa y 16 oficinas en ese continente es una de las más reconocidas por seguir de cerca a los talentos más destacados de la Euroliga y por su habitual nexo con la NBA. Esta decisión será monitoreada por Claudio Villanueva, representante del base, quien ya supo concretar un movimiento similar, asociándose con agencias poderosas, cuando logró los desembarcos de Chapu Nocioni, Luis Scola y Pablo Prigioni en Estados Unidos.

“Estamos emocionados de anunciar que Facundo Campazzo se une a la familia. Gran corazón, humilde persona, y talento mágico”, habían dicho desde Octagon en las redes sociales. En esa agencia también están las planillas de los argentinos Luka Vildoza (MVP del Baskonia campeón de la Liga Endesa) y Marcos Mata, quien desde San Lorenzo pegó el salto a la liga japonesa.

Este movimiento de Campazzo también puede verse en el efecto dominó que generará en el Real Madrid. Durante las últimas horas, su amigo Nicolás Laprovittola confirmó que permanecerá en el club más importante de Europa: “Me voy a quedar en el Real Madrid. Tengo un contrato que firmé el año pasado por dos años. Es verdad que las cosas iban cambiando semana a semana, busqué alternativas porque el equipo capaz que me liberaba, capaz que no, las cosas iban cambiando. El Real Madrid no me liberó, no me dejó salir y estoy contento acá. Cuentan mucho conmigo”.

En esa entrevista con TyC Sports evitó hacer menciones a la situación de Campazzo, pero el ya solo hecho de confirmar su continuidad deja en claro que el Madrid ya no tiene en sus planes a su base estrella. “No te voy a hablar de la situación de Facu, que te hable Facu. La realidad es que Facu era una pieza muy importante en este equipo, pero yo llegué al Madrid hace un año, estaba Facu y firmé dos años. Lo mío creo que va más por mi cuenta personal y lo de Facu será lo de Facu. Obviamente quiero revancha”, explicó Lapro que ahora peleará el lugar con el español Sergio Llull.

Mientras los rumores en torno a una de las figuras del básquet argentino en la actualidad, su ex compañero Luka Doncic le hizo un guiño en los últimos días: “Me daría alegría tenerlo aquí a Facu, se merece estar en la NBA. Espero que lo consiga”. Hasta el momento, los Dallas Mavericks de Doncic y los Minnesota Timberwolves que tienen a Pablo Prigioni en su staff técnico parecen ser los más interesados por Campazzo, quien en los últimos meses también figuró en el radar de los San Antonio Spurs y de los Denver Nuggets.

