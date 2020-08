De Agapornis a enfrentar el coronavirus: el músico y médico que trabaja en un hospital de Mar del Plata

Se trata de Leandro, el bajista de la banda de cumbia, quien además es médico, y ahora se encuentra trabajando en el hospital modular de la ciudad con pacientes covid.

Leandro es marplatense y es reconocido por ser el bajista de la popular banda de cumbia Agapornis pero además se recibió de médico y ahora se encuentra trabajando durante la pandemia en el hospital modular de Mar del Plata.

“Estoy desde el comienzo en la banda, me fui a estudiar medicina a La Plata en el 2008, ahí conocí a los chicos de la banda y al mismo tiempo estudiaba medicina, y en cuarto, quinto año armamos el grupo con mis amigos”, dijo en Mardel Directo.

“Me recibí en la nacional de La Plata, hice la jura hipocrática en marzo en Buenos Aires y me volví para Mar del Plata porque empezó la cuarentena”, agregó Leandro.

Asimismo, contó que “soy de acá de Mar del Plata, al poco tiempo dije bueno voy a ir a empezar a ir al HIGA, hice guardias ad honorem y me enteré del programa de convocatoria de profesionales para el hospital modular”. “Yo me estaba matriculando pero ya estaba empapándome del Interzonal, el vicedirector me llamó para hacer una entrevista, una persona muy cálida, y allí ya me comprometí con esto del modular. Estoy trabajando ahí, la verdad muy contento”, indicó el bajista.

“La verdad que es muy lindo, por un lado, porque estoy haciendo lo que me gusta, es mi vocación, mi medicina, sabía que tarde o temprano iba a llegar este momento. Estoy más que agradecido, estoy conociendo un montón de gente que me está instruyendo. El covid 19 nos está educando a todos desde la forma de protección personal, en sanidad”, señaló.

Sobre los protocolos de trabajo en el hospital modular, que se encuentra aledaño al predio del HIGA y en donde se internan pacientes con coronavirus dijo que trabajan en equipos y no se mezclan la persona. En el caso que haya algún positivo, todo los integrantes se aíslan y quedan trabajando los otros grupos.

“Al principio uno va con miedo, incertidumbre, pero la verdad que en el hospital desde el principio nos hicieron mucho hincapié en las medidas de protección personal. Se hace todo de una manera protocolizada y estandarizada. Los insumos están y es importante la capacitación que nos dieron al principio”, destacó Leandro.

Sobre su parte musical, aseguró que es “su cable a tierra” y que por eso nunca va a dejarla. “En la banda toco el bajo, soy bajista, y bueno obviamente no podemos juntarnos a ensayar y se nos cancelaron todos los shows del año. No tengo contacto prácticamente con mi familia, estoy en mi casa con mi novia y voy del trabajo a mi casa”, finalizó.

