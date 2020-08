Luis Pastori: “Me gustaría continuar como diputado nacional, pero me parece momento de dar el paso a las nuevas generaciones”

El misionero logró erigirse en uno de los referentes de Juntos Por el Cambio en la Cámara baja en cuestiones relacionadas a la economía. Afirma sentirse muy a gusto con la función que desempeña, con la experiencia adquirida y con el reconocimiento de sus pares. “Me gustaría seguir siendo diputado nacional hasta el día en que muera”, reconoció Luis Pastori para luego aclarar que en las elecciones del año próximo será momento de dar paso a las nuevas generaciones.

Luis Pastori es un dirigente que comenzó de abajo su carrera política y le llevó muchos años llegar a cargos de mayor jerarquía. Por eso valora la banca de diputado nacional que le toca ocupar desde 2013 y se siente con argumentos suficientes para aspirar a revalidarla el año próximo. Sin embargo, también por el largo recorrido que tuvo su carrera, reconoce la importancia de dar lugar a las nuevas generaciones que están pidiendo pista dentro de la UCR.

De allí que entienda que más allá de que le encantaría seguir siendo diputado nacional, lo más indicado sería dar un paso al costado y seguir en política pero “desde otro lugar”.

“Falta para mucho para 2021, habrá que ir trabajando los acuerdos para presentar una oferta muy competitiva en todos los niveles”, resaltó.

Además se mostró esperanzado en el recambio generacional dentro de la UCR que implicó la asunción de la nueva conducción del partido de la mano de Ricardo Andersen, de Leandro N. Alem. “La UCR es un partido que a pesar de estar en el llano, desde hace mucho tiempo ha generado mucha dirigencia nueva de calidad”, consideró.

Opinó que el radicalismo debería seguir dentro de Juntos por el Cambio por tratarse de la “única opción real de oposición al Frente de Todos”, aunque reconoció que le gustaría que la alianza fuera encabezada por un hombre de la UCR.

En lo que refiere a la tarea legislativa, Luis Pastori se mostró a favor de continuar con la virtualidad para dar curso a proyectos que bajan al recinto con un alto nivel de acuerdo entre las fuerzas, pero no para debatir temas más polémicos.

“El sistema virtual es mejor que nada, es mejor que tener parado al Congreso, pero tiene sus cuestiones. No me veo debatiendo de manera virtual un tema tan candente, con tantas objeciones, como la reforma judicial. Es necesario el debate cara a cara para estos temas. Me parece que la virtualidad está bien para temas en los que no hay objeciones de fondo”, indicó en diálogo con Radio Libertad y Misiones Online.

A la hora de hablar de economía, destacó el acuerdo alcanzado con los acreedores de jurisdicción extranjera porque “agregarle un default a una situación que es de por sí compleja hubiera sido tremendo”, pero opinó que en las condiciones que se terminó cerrando, se podría haber llegado a un acuerdo mucho antes evitando el pago de intereses.

Consideró además que llegado el acuerdo “ya no hay más excusas para no mostrar un plan económico que nos ayude a salir, que nos muestre el camino de la recuperación en la postpandemia”.

Perfil técnico

La figura de Luis Pastori ganó relevancia en las últimas semanas cuando volvió a oficiar de miembro informante de la oposición en el debate de proyectos medulares relacionados a la economía como el de moratoria impositiva y la ampliación del Presupuesto 2020.

Dentro de Juntos por el Cambio confían en Pastori para cumplir con uno de las tareas fundamentales en el rol que se corresponde a esa fuerza como principal opositora al Gobierno nacional: el control.

Luis Pastori se encargó de realizar algunos de cambios solicitados al oficialismo, como el detalle del aumento otorgado a cada universidad, y la inclusión al control de la Auditoría General de la Nación, de los subsidios entregados a las aerolíneas con participación estatal. “Desde Juntos por el Cambio apoyamos en general el proyecto de Ampliación de Presupuesto 2020, pero hemos solicitado en particular algunos cambios que nos parecían importantes realizarlos y que por suerte el oficialismo acepto, además de dar marcha atrás con el IVA al consumo de las leches” dijo Pastori quién la semana pasada se encargó de pedir por la quita de dicho impuesto.

Sobre los aumentos de los recursos universitarios Pastori dijo “solicitamos que se precise la distribución del monto a las universidades, que no estaba aclarado, es decir pedimos que las transferencias a cada una de las universidades nacionales, de los créditos presupuestarios de la ley de presupuesto, se realicen conforme a la proporción que le corresponde a cada una, de acuerdo a la planilla anexa del artículo 12 de la ley 27.467. De esta manera evitamos la discrecionalidad en manos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y damos tranquilidad a las universidades de que recibirán cada una, los aumentos de manera proporcional a lo que siempre perciben según la ley.

Además actuó como miembro informante de Juntos por el Cambio en el debate de la moratoria impositiva, proyecto con el que se manifestó de acuerdo en líneas generales pero respecto del cual formuló cuestionamientos que llevaron a su bloque a abstenerse en la votación.

El legislador comentó que siempre consideraron que las moratorias constituyen “un premio a los vivos incumplidores, en desmedro de los tontos pagadores de impuestos”, pero en esta oportunidad consideró que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios, pago de sueldos, y por eso hemos aprobado hoy esta necesaria modificación que requería la Ley de Concursos y Quiebras”.

