Inauguraron un laboratorio PAS en Posadas

El Gobierno de la Provincia de Misiones dejó inaugurado el Laboratorio de Análisis Clínico del Programa Asistencia de Solidaria dependiente de la Vicegobernacion con el objetivo de complementar la atención que se realiza en los operativos de la ciudad de Posadas en forma gratuita.

Este viernes en un pequeño acto encabezado por el Gobernador de Misiones Dr. Oscar Herrera Ahuad, el Vicegobernador de Misiones Dr. Carlos Arce, el Ministro de Salud Oscar Alarcón, el Intendente de Posadas Leonardo Stelatto, la Coordinadora del P.A.S. Sra. Mirta Amarilla, entre otros funcionarios quedó inaugurado el Laboratorio de Análisis Clínicos del P.A.S. sobre Av. Cmte. Espora 1846, en Posadas, para ampliar los servicios a la comunidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

El Vicegobernador remarcó: “Este laboratorio forma parte de lo que siempre ponderamos qué es la atención primaria y el laboratorio forma parte ahora de los programas de asistencia solidaria de esta atención primaria. Agradeció la presencia y acompañamiento del Gobernador, del Intendente y todo el equipo del Programa, “que brinda un servicio social muy importante en todos los barrios y el servicio médico forma parte de ese servicio social, traer las soluciones y llevar las solicitudes de los barrios ahora también significa que todos los miércoles se va a citar a la gente por la orden del médico correspondiente que atienden lunes y martes y se va hacer en el laboratorio en forma absolutamente gratuita de toda la gente que el médico indique y los pacientes van a estar recibiendo el viernes los resultados ”.

“En una primera etapa se realizará un estudio básico de laboratorio después iremos agregando estudios más complejos como se serología o de acuerdo a lo que pide al médico. También tengo que decir, que el Gobernador recién acaba de dar una idea muy importante, que no sólo hacer laboratorio a pedido de la indicación del médico sino hacer también un estudio de nuestros chicos a través de ciertos estudios de laboratorio para perfilar los chicos, es decir se puede perfilar a través de un estudio de laboratorio que sí puede ser leucemia, etc. Entonces sabemos el estado de salud o alguna necesidad a través de no sólo la consulta médica sino del estudio de laboratorio para hacerlo en todos los chicos que vengan al Programa de Acción Solidaria y eso nos permitiría también perfilar un barrio, que tipo de patología pueden tener los chicos de ese barrio e informarle al intendente para que accionemos juntos”, remarcó.

Cabe mencionar que en los Micros Operativos del Programa de Asistencia Solidaria -P.A.S.- en Posadas realiza atención primaria de salud, cuentan con los servicios de Oftalmología, Traumatología, Medicina Clínica de adultos y pediátrica, Nutrición, Psicología y Bioquímica.

Desde el servicio de bioquímico, a la fecha se realizaron controles de glucemia en ayunas y determinación de grupo sanguíneo. Dichas determinaciones han colaborado en la detección y control de pacientes diabéticos y el grupo sanguíneo fue solicitado por los pacientes para su propio conocimiento y para la presentación de dicho certificado con distintos fines.

En el laboratorio respondiendo a la alta demanda de los vecinos que acuden a los operativos y a los requerimientos de los profesionales de salud, se brindarán múltiples servicios gratuitos en tres etapas, con la ventaja que los pacientes que se atienden en los operativos podrán realizarse estos análisis de control en su propio barrio evitando en primera instancia trasladarse a nosocomios de mayor complejidad y facilitando el acceso a los estudios clínicos.

