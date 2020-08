Desde la fábrica de Eldorado, Dario Vera, representante de los trabajadores de Dass denunció que mucha maquinaria está siendo trasladada a Buenos Aires, que ya no reciben pedidos de Nike y que no se está comprando materia prima para la fabricación de los productos, lo que ha causado una seria preocupación entre los empleados quienes no tienen información sobre la situación que vive la empresa ni sus proyecciones a futuro.

Dario Vera. Radio Libertad

El delegado de trabajadores en Dass señaló que iniciarán medidas de fuerza para conocer realmente la situación que atraviesa la firma, debido a que se los ha dejado en una total incertidumbre sobre su continuidad laboral.

Lo preocupante según Vera es que hay situaciones que los han alarmado, como la falta de compra de materia prima, no hay pedidos para mediano y largo plazo, así como el traslado de maquinas a otras sedes de Dass.

«Mes a mes se vienen cambiando las cosas en la empresa, lo que nos viene preocupando es que la materia prima para trabajar no se está comprando ni los de uso para el ensamblen de zapatillas y no entran pedidos de Nike», cuestionó.

#AHORA Estamos en comunicación telefónica con Dario Vera, delegado de los trabajadores de la fábrica de calzados Dass, de Eldorado. Nos comenta los motivos por el cual los trabajadores de la empresa se encuentran de huelga. — Radio Libertad (@fmlibertadmol) August 6, 2020



Para el representante es preocupante que no tengan información desde la empresa.

«Los últimos pedidos que tenemos tienen hasta para un mes y medio o dos y generalmente Nike prevé los pedidos con más antigüedad», dijo.

Además Vera denunció un vaciamiento de la maquinaria de la firma. «Desde el año pasado se la están llevando los equipos a otra fábrica que tienen en Buenos Aires».

A la fecha hay 310 trabajadores aproximadamente y no tienen información sobre lo que pasará. «Hoy continua la medida de fuerza sin presencia en sus puestos de trabajo. Tendremos nuestra segunda audiencia ante el Ministerio de Trabajo y según lo que pase hoy veremos cómo seguimos».

Vera espera que a esta reunión se sumen representantes de la compañía y puedan brindar alcances que tranquilicen a los trabajadores de Dass, más aún en el contexto difícil que atraviesan.

Ante la consulta si los gerentes les informaron alguna medida sobre un posible cierre, el delegado de Uticra sostuvo que «no, pero no hay nada oficial de cuál es el futuro laboral y eso nos tiene preocupados».

Y agregó «la gerencia local solo dice que hay que esperar pero no vemos nada claro en la espera».

Trabajadores de Dass negaron la constitución de una cooperativa

Por otra parte, en un diálogo previo con Misiones Online y en referencia a que podrían armar una cooperativa en el lugar, en caso del cierre de la fábrica, dijo que «nunca hablamos de armar nada que tenga que ver con una cooperativa».

Y añadió «estamos 100% enfocados en saber con claridad el futuro de nuestro trabajo y de la fábrica de zapatillas Dass de Eldorado».

Posteriormente mediante un comunicado, la Delegación de Eldorado- Misiones de UTICRA, expresó:

Por la presente y con respecto a unas publicaciones del día de la fecha en medios digitales provinciales, en donde publicaron una nota referida al «Armado de una cooperativa de los trabajadores de Dass» y eminente cierre de dicha planta fabril, queremos Rechazar y Desmentir dichas publicaciones, ya que de ninguna manera ni en ningún momento se habló y o se pensó siquiera en una cooperativa o cualquier otra definición de esta, por ninguno de los integrantes de este cuerpo de delegados y de ningún representante de UTICRA.

Puesto que todo nuestro esfuerzo y energía están para tratar de sostener y dar continuidad laboral a los más de 300 trabajadores que están hoy dentro de establecimiento en cuestión.

Cabe recordar que la fábrica de zapatillas Dass de Eldorado, instalada en el lugar desde el 2007 y producen diariamente 6500 pares de zapatillas.

