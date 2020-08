«Quico», indignado por la suspensión de «El Chavo del 8»

Hace unos días se conoció que El Chavo del 8 dejará de emitirse en la televisión en todo el mundo. El grupo Chespirito, que dirige Roberto Gómez Fernández, el hijo del recordado humorista, no llegó a un acuerdo con los directivos de la cadena Televisa.

En diálogo con un medio azteca, Carlos Villagrán, famoso por haber interpretado a Quico en la aclamada serie, deslizó su teoría sobre por qué se cayó el convenio entre ambas partes. «Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero», afirmó.

El actor sostuvo que la noticia lo tomó de imprevisto y que se enteró por los medios. «A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito”, detalló.

Villagrán recordó que cuando salió del programa fue porque Roberto Gómez Bolaños sentía celos profesionales de él. «Quico (fue sacado) porque era un personaje muy querido. Eso empezó a despertar la envidia, el egoísmo, los celos de Chespirito. Poco a poco Quico fue robándole popularidad al mismo Chavo. Por esa razón, un día me eliminaron del programa», rememoró.

Por último, el actor indicó que, después de su salida de la serie, intentó comunicarse muchas veces con su colega, pero no tuvo suerte. «Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con nadie del entorno de Roberto, te soy sincero. No me pelan y tú eres mexicano, sabes lo que significa ‘no me pelan’, no me toman en cuenta. Nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico”, concluyó.

Fuente: Todo Noticias

