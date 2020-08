Posadas: estudiantes universitarias organizan ventas de empanadas y rifas para pagar la facultad

Maira Alfonso y Meliza Meaurio son estudiantes universitarias de Posadas que cursan las carreras de Educación Física y Periodismo, respectivamente. Hasta el momento registraron buenos resultados, por lo que evalúan continuar con las ventas.

A raíz de la pandemia muchos se vieron afectados en diversos aspectos, en especial desde la cuestión económica. Es el caso de Maira Alfonso y Meliza Meaurio, dos estudiantes universitarias que organizan ventas de alimentos y también ventas de rifas para costear los gastos de sus estudios.

Maira Alfonso tiene 20 años y actualmente transita por su tercer año en la carrera de Educación Física. A raíz de la pandemia de Covid-19, su situación se complicó y, con la ayuda de su mamá, comenzó a organizar ventas de empanadas para costear los gastos de la facultad a la que asiste.

Maira Alfonso.

En diálogo con Misiones Online, explicó que las ganancias también están destinadas a pagar las cuotas del colegio de sus dos hermanitos. “Mis abuelos me pagaban la facu, pero ahora no pueden porque tienen que comprar sus medicamentos y además están en el interior, por lo que al comienzo no tenían cómo mandarme la plata”, indicó.

Fue en ese momento que con su mamá se propusieron elaborar empanadas para la venta: “Hace tres fines de semana surgió lo de la venta de empanadas y así la vamos remando de a poco. Yo tengo que pagar mi facu y mis hermanos tienen que hacerlo con el colegio”.

“El primer fin de semana nos fue re bien porque en el trabajo también me ayudaron un montón -comprando-. Vendimos treinta docenas, estuvimos a full viernes y sábado. Hicimos repulgues toda la noche”, bromeó. Los buenos resultados de la primera venta dieron pie a seguir con la propuesta.

“Ya estamos levantando pedidos para este sábado, puede ser para el mediodía desde las 12:00 horas en adelante o por la noche desde las 21:00 horas. Las empanadas son de carne al horno, pero también las vendemos crudas”, sostuvo Maira. Se retiran en Colón n°2109 y los interesados pueden comunicarse al teléfono 3764-256857.

Venta de rifas

Meliza Meaurio – FM Libertad.

Meliza Meaurio, quien es amiga de Maira, por otra parte, organiza una rifa para este sábado 08. En comunicación con FM Libertad, la joven estudiante de periodismo explicó que lo recaudado está dirigido a solventar gastos en fotocopias y demás necesidades relacionadas a sus estudios.

El primer premio es un pernil de siete kilogramos, el cual viene acompañado de 50 panes pequeños, y el valor de la rifa es de $100. Sobre la iniciativa, manifestó que “es para intentar sostenernos solas, ayudarles a nuestros papás” y aminorar el presupuesto que deben invertir mes a mes.

“Vendimos las rifas a través de las redes sociales como Instagram o WhatsApp, también las llevamos a domicilio para los que no puedan buscarla. Por suerte vendimos casi todos los números, todavía nos quedan veinte para vender y puede ser que haya una próxima rifa”, adelantó.

Meliza aseguró que tienen proyectado organizar una segunda rifa, aunque sostuvo que aún no planificaron cuál será el próximo premio.

Respecto a su situación académica, la universitaria afirmó que, pese a las dificultades suscitadas a partir de la pandemia, supieron sobrellevarlas: “Todo lo hacemos por aula virtual. La fuimos llevando bastante bien, estudiando y trabajando a full”, mencionó.

•Quizá le interese: La Expo Posadas Ciudad Universitaria se realizará en octubre

AV-A