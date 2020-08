La Plata: indignado, un médico pidió distanciamiento social en la fila del banco y la gente lo ignoró

Ante el encarecido llamado de atención por el incumplimiento del distanciamiento social, recibió respuestas como “decile al Gobierno que le pague al FMI y se termina el coronavirus”. El hecho fue filmado por una periodista que se encontraba en el lugar. «No me resigno a pesar de lo que digan, hay que decirlo e insistir», manifestó el personal de Salud.

En tiempos de pandemia de coronavirus donde el distanciamiento social es la medida que todos los profesionales de la salud recomiendan, hubo un médico que » retó « a un grupo de personas que estaban haciendo la fila en la puerta de un banco de la ciudad de La Plata sin respetar el metro y medio entre cada uno. Lo grabaron y el video se hizo viral.



A tres meses de las largas filas de jubilados que despertaron indignación, esta vez se trató de un episodio similar con un tumulto de gente que esperaba para entrar al banco ubicado en la intersección de las calles 7 y 47 de La Plata.

La periodista Marianela Tosetti estaba presente y grabó el momento en que un médico llamado Enrique le habló a las personas para intentar concientizarlas sobre la importancia del distanciamiento social: «¿Ustedes ni se dieron cuenta que están todos juntos? No soy empleado del banco, soy empleado hospitalario de la Provincia, pero veo lo que está pasando acá y es terrible».

«Están todos juntos, no hay distancia», agrega el médico, mientras las personas que esperan no cedían y le daban todo tipo de respuestas. «Entonces decile al banco que no dé 30 turnos a la misma hora»; «Decile al Gobierno que le pague al FMI y se termina el coronavirus»; fueron dos de las contestaciones más comentadas en las redes sociales, que se escuchan de fondo en el clip.

Mientras le recriminaban por la «desorganización del banco» el hombre les aclaraba: «Yo no tengo la culpa, lo que les digo es un bien para ustedes. Esto es malo para ustedes». El video se viralizó en pocas horas y este mediodía habló en el noticiero central de elnueve y explicó cómo ocurrió todo: «Yo había venido al banco en lugar de mi madre, que es paciente insulino dependiente y tiene 87 años, pero vi toda la gente junta acá y aunque la policía que estaba en la entrada les pedía que no se aglomeren y respeten la distancia social, nadie le hacía caso», contó en Telenueve.

«Sé que es muy difícil a una persona mayor cambiarle el sistema de vida, pero me salió mi profesión de adentro, porque hace 30 años que trabajo en salud en la Provincia», agregó Enrique. Además aclaró que no se dio cuenta de que lo estaban grabando, y que nunca pensó que se haría viral el momento.

«Yo soy muy reservado y vergonzoso, si hubiera sabido que me estaban grabando no lo hubiera dicho. Fue algo que hice como cualquier persona que se preocupa, pero que además tengo plena conciencia de lo que está sucediendo por ser un profesional de la salud», expresó.

Enrique, el médico del video.

También contó que está acostumbrado a hablar con pacientes que muchas veces no se dan cuenta de los riesgos que enfrentan: «Trabajé en hospitales móviles donde hacíamos vacunación, prevención de dengue y gripe A, así que me he encontrado con mamás que no quería vacunar a sus hijos o no entendían la magnitud de las enfermedades».

Al ser consultado sobre cómo se sintió al ver que las personas no le hacían caso y no se movían de su lugar, él contestó: «No me resigno a pesar de lo que digan. Después de decirles eso, caminé dos cuadras y había un chico sin barbijo. Le pedí que lo usara y me insultó. No importa, hay que decirlo e insistir».

«La gente es humana, sabemos que esto es algo nuevo para todos, una patología nueva, y que la mayoría de la gente todavía no tomó conciencia de lo que está pasando en el mundo», cerró.

