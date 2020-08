Su esposa murió tras dar a a luz a su hija y en el hospital no le explicaron qué pasó: «Los médicos experimentaron con ella»

Todo empezó el 13 de julio, ese día Andrés y su esposa fueron al hospital Pedro Chutro, en la localidad bonaerense de Merlo. Les avisaron que ya era hora del parto por cesárea, emocionados salieron a comprar y volvieron al centro de salud a la espera de que llegara la nueva integrante de la familia. Horas después, la bebé nació sana y la mamá quedó hospitalizada para exámenes de chequeo, según le informaron los médicos, en unos días le darían el alta, pero eso nunca paso.

«Nosotros pensamos que en dos o tres días ella salía pero no, fueron pasando los días y me dijeron que se le presentó algo, que la fiebre no le bajaba, le hicieron hispano por coronavirus y le dio negativo«, contó Andrés.

Según el relato de Andrés, su mujer fue trasladada dos veces del Chutro al hospital Eva Perón para realizar un estudio. Le explicaron que había aparecido una suerte de infección, pero sin precisiones. “Tenían que estudiar el cuadro, por eso la llevaron otra vez a los pocos días”, dijo.

Su esposa tenía fiebre, que no conseguían bajarla, y el viudo entienda que con ella los médicos “estuvieron experimentando”. «Estando internada en el Eva Perón le encontraron que tenía una infección en los ovarios, le dijeron que le sacaba los ovarios y que después de la recuperación le daban el alta, pero ella seguía con fiebre y la dejaron varios días internada«, aseguró Andrés.

«No sé qué le habrán hecho, porque una infectóloga del Chutro me dijo que estaban experimentando con mi esposa, porque no le encontraban la infección que tenía y para sacarsela de encima, la tiraron en el Eva Perón y la dejaron ahí en la guardia hasta casi hasta las 12 de la noche hasta que la internaron», señaló.

En ese ida y vuelta de un hospital a otro, el 23 de junio, Andrea quedó finalmente internada en una sala común del Eva Perón, mientras estaba allí, la mujer se levantaba e higienizaba por sus propios medios. No tenía dificultades visibles y hasta preguntaba cuándo se podía ir a casa. A la beba le habían dado de alta y estaba al cuidado de una de sus tías.

Por el protocolo para evitar el contagio de coronavirus, no podían ir a verla y los médicos le pasaban a Andrés el parte a través de su celular, pero el 29 de junio le dijeron que podía ir 20 minutos. Emocionado, se fue y hasta le llevó algunos dibujos que sus hijas pintaron para su madre. La vio bien y volvió a su casa feliz de ver que su mujer estaba mejorando, pero al llegar recibió una llamado que lo alertó de la pero noticia.

«Ella ya se levantaba y me decía que se sentía bien. Volví a mi casa y me llamaron del hospital a decirme que me tenía que ir de urgencia y cuando llegó ya había fallecido«, recordó Andrés.

«No entiendo qué pasó, porque supuestamente estaba bien y de repente falleció. Los médicos me dijeron que cualquier cosa, estuvieron experimentando con ella y al final de todo terminé quedándome con los cinco chicos, el más grande tiene 15 y las niñas tienen 13, 10 y 3. Además de la beba que no va a conocer a su mamá«, relató conmovido.

Andrés denunció que en el hospital le dijeron que si quería la historia clínica tenía que ir a la Municipalidad. Pero nadie me explicó por qué murió. Días después se pudo reunir con profesionales del Chutro pero tampoco le supieron decir qué pasó.

«Quedé sin ninguna respuesta, fui a buscar la historia clínica y no me la dieron en Eva Perón y debo pedir la del hospital Chutro, fui hablar con el intendente y me atendió la secretaria, ese día llevé una carta que me dieron en el hospital para que desde la municipalidad me autorizaran para la historia clínica, pero ella me dijo que luego me llamaban y hasta el momento no me llamaron«, aseguró el viudo.

Hoy Andrea cumpliría 31 años y no está. Su esposo la recuerda como una mujer buena, sencilla, amorosa y dedica a sus hijos quienes todavía no entienden qué pasó con su mamá. “La nena que tiene tres años todos los días me pregunta cuándo vuelve mamá. Es desesperante enfrentar eso”, relató. «Yo tuve explicarle a mi hijos que la mamá no va a volver, «agregó.

Andrés vive con sus hijos en el barrio Las Tejas, de Merlo, y necesita ayuda, es electricista y por la pandemia se quedó sin trabajo. El único sustento que tiene es el subsidio que reciben los chicos. «Me tengo que poner la casa al hombro, más allá de que lo hacía antes, pero es distinto cuando está una mujer. Yo a la bebé recién nacida no la puedo tener y dejarla acá para luego irme a trabajar, se me complica mucho porque es una bebé, hablé con mis hermanas y hay una que está dispuesta y la atiende, la tiene en la casa y ella se encarga de todo, pero necesito trabajar para seguir criando a estos niños», manifestó.

«Quiero saber qué le pasó a mi esposa, ella siendo tan joven y estaba bien y murió de repente. Los estudios que le habían hecho previo al parto y durante el embarazo salieron bien, la bebé salió bien, pero no sabemos qué pasó, de la noche a la mañana falleció sin poder ver crecer a sus hijos«, agregó.