Aceleración Digital: el Clúster de empresas de Servicios Basados en el Conocimiento de la provincia impulsa un programa para transformar a las Pymes misioneras 

La mitad de las Pymes de la Argentina no se subió aún a la aceleración digital. No tiene procesos de gestión utilizando las herramientas que brindan las nuevas tecnologías, no utilizan plataformas de comercio electrónico, o a lo sumo, esporádicamente interactúan en alguna red social. El Clúster SBC Misiones que agrupa a 65 empresas y profesionales dedicados al desarrollo de software y la industria audiovisual y de las nuevas tecnologías en Misiones, elaboró un programa para ayudar a las Pymes misioneras a subirse al nuevo mundo de la economía global.

Gladys Neuendorf, en Radio Libertad.

Con la certeza de los datos suministrados por un relevamiento nacional realizado en los últimos años, el Clúster SBC Misiones que agrupa a 65 empresas y profesionales dedicados al desarrollo de software y la industria audiovisual y de las nuevas tecnologías en Misiones, elaboró un programa para ayudar a las Pymes misioneras a subirse al nuevo mundo de la economía global a través de la transformación digital. Con el valor agregado que las compañías locales están en algunos casos actuando en este mercado hace más de 25 años, y distribuidos en toda la provincia. Ayer se realizó un encuentro virtual para avanzar con la novedosa propuesta.

Transformación digital

La presidenta del Clúster de Servicios Basados en el Cocimiento de Misiones es Gladys Neuendorf , experta en desarrollo de software desde hace muchos años en Misiones, explicó que el Clúster es una concentración de empresas, emprendedores e instituciones especializadas y complementarias en las actividades de Tecnología de la Información, Servicios Informáticos, Telecomunicaciones, productoras Audiovisuales, que compiten y comparten estratégicamente para obtener beneficios comunes para el sector», define Gladys, que además agrega que el campo de acción del conjunto de empresas «también abarcan el norte de Corrientes».

“Somos empresas que trabajamos en conjunto para lograr un mismo objetivo y nuestro objetivo es transformar a la provincia de Misiones digitalmente”, mencionó Gladys. Y añadió que a nivel Nacional desde que se trabaja en conjunto muchas empresas se animaron a la digitalización pero que el 49% que no se subió aun a la transformación digital.

Al respecto de qué rubros o qué empresas necesitan la digitalización, la dirigente del SBC enfatizó que todas los rubros necesitan desarrollarse tecnológicamente “todas necesitan de los servicios digitales hoy en día, no se puede concebir una tarea sin tecnología, hay muy pocas tareas que se realizan 100% manual”, comento.

Asimismo, aclaró que poder lograr la digitalización es un desafío ya que muchas personas se preguntan qué van a digitalizar en sus Pymes. En ese marco, dijo que se puede digitalizar “desde los datos que estás tomando día a día para que se convierta en información y puedas decidir, hasta automatizar tu planta industrial para que se produzca más con menos gente y más capacitada”, sostuvo.

Sobre el déficit de la digitalización acotó que “todo depende de que se venda, siempre digo que transformarse digitalmente significa que no necesito tener un negocio con puertas abiertas para poder comercializar mi producto/servicio. Obviamente esto no se aplica a todos los rubros, el rubro del agro o de la industria si o si necesitas de gente que acompañando el proceso. Por ejemplo, en un comercio no hace falta que haya gente acompañando la venta, osea que este ahí vendiendo, sino que se esté comunicando con vos a través la página web, a través de chat virtual, recomendándote que es lo mejor para vos”, sostuvo Gladys y explicó que es la primera parte.

Después hay formas en Instagram, en Facebook, con unicomers, con una página web, hacer un conjunto de cosas y no perder los datos para que se genera para convertirlos en información; cual es mi público, a donde estoy apuntado, a quien estoy vendiendo, para donde dirijo las ofertas que estoy haciendo porque no le vendo a todo el mundo, tenemos que ser consciente de esos”, remarcó.

Según mencionó Gladys, las Pymes necesitan “un profesional del área acompañado de otros profesionales que deberán hacer un análisis para decir -bueno, a vos te hace falta esto- porque muchos ya tienen el proceso y dicen que ya saben quién es su mercado, ahora lo que necesito es un sistema que me ordene, ahora lo que necesito es un sistema que me dé un tablero de comando que me diga cómo voy con los gastos del mes y el tema de la ganancia si estoy perdiendo o ganando”, explicó.

La Aceleración Digital y la llegada de la pandemia por coronavirus

Durante la cuarentena, donde no se podía salir a comprar a los comercios, para evitar contagios de Coronavirus, comentó que muchas empresas y comercios han tenido la necesidad de operar a través de internet y tuvieron que asesorarse de cómo manejarse en la digitalización. El nuevo paradigma se conoce como aceleración digital.

En la Tierra Colorada, hay alrededor de 65 empresas que integran el Clúster de Servicios Basados en el Conocimiento. “Están participando y brindados servicios en distintos rubros, ya sea desde un sistema de gestión, o facturación, stock hasta análisis inteligente de los datos donde obtenemos un tablero comando de nuestra empresa”, dijo Gladys.

Por otro lado, la presidenta comentó que muchas empresas han desaparecido debido a que les faltó una transformación previa a la cuarentena obligatoria por la pandemia del covid-19.

“Nos cambió a toda la perspectiva, porque veníamos trabajando en un plan más modesto de transformarlo y en tres meses muchas empresas desaparecieron, les faltó convertirse”, agregó.

Para finalizar, Gladys recomendó a los jóvenes que están en duda sobre que estudiar luego de terminar el secundario “estudien carreras de sistema”, dijo la presidenta. Y concluyó diciendo que muchas jóvenes trabajan desde sus casas y brindan servicios para empresas del exterior y cobran en dólares.

