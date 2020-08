Oscar Herrera Ahuad entregó títulos de propiedad en Pozo Azul

En total, más de 180 familias pudieron regularizar las tierras donde viven.

En la mañana de este miércoles el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, participó de la entrega de 182 títulos de propiedad a beneficiarios del municipio de Pozo Azul, en el marco de un proceso de regularización que encara el Gobierno provincial a través del Iprodha. En la localidad ya han recibido su título de propiedad más de 200 familias y con esta entrega se superarán las 400 escrituras.

El Gobernador, junto al intendente local Edgar González y el presidente del Iprodha, Santiago Ros, visitó las tierras de una de las familias beneficiadas. “Es una alegría poder ir al interior de la provincia, a las chacras y dar respuestas sobre todo en lo que respecta a la propiedad de la tierra. Esto es una cuestión de derecho humano, la tierra, el techo y el trabajo. Siempre es especial que una familia reciba una vivienda y que reciba el título de su tierra, es una cuestión de justicia social y de igualdad de oportunidades” subrayó el mandatario provincial.

“Esto es una reparación, porque esta gente hace más de 20 años está acá, pero no son titulares de su tierra, sin embargo, tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano de poder bajar la luz, el agua, a trabajar y a tener un agregado de valor. Pero no lo podían hacer porque no eran los titulares de su tierra, les pertenecía, pero no en los papeles”, expresó.

Visitamos la casa de Rosali en Pozo Azul, entregamos a ella y su familia el título de propiedad de su tierra. Como ella más de 180 familias de Pozo Azul hoy reciben su título de propiedad. pic.twitter.com/mCLNMEapr3 — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 5, 2020

En este sentido, el Gobernador ratificó su compromiso de avanzar con este proceso de regularización dominial. “Entendemos que hoy a estas familias con el título se les abre un inmenso mundo de esperanza, ahora son propietarios de sus tierras y eso los arraiga. A Misiones le hace bien que los misioneros se queden en las chacras para producir, porque son unidades productivas muy importantes y es el sostenimiento de la agricultura familiar”.

Posteriormente anunció que el día viernes se entregará una ambulancia 0 km para el municipio de Pozo Azul. Además, explico que en pocos días se pondrá en funcionamiento una red de agua segura para este joven municipio que sigue creciendo. Asimismo, aseguró que se está trabajando desde diferentes áreas de gobierno para acompañar este crecimiento. “Los próximo es acompañar con la atención sanitaria que debemos fortalecer, por eso ya estamos trabajando para que podamos tener un hospital de nivel 1 en Pozo Azul”.

Por su parte Roselli Klein, de 41 años, integrante de una de las familias beneficiarias que recibió simbólicamente el título de propiedad de manos de Herrera Ahuad, expresó su agradecimiento. “Luchamos mucho para llegar a obtener este título, por eso nuestro profundo agradecimiento. Esto es un hito muy importante para nuestra familia” explicó la propietaria de 20 hectáreas rurales destinadas a la agricultura familiar.

LD-EP