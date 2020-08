El jefe de la Policía de Misiones explicó que en caso de no tener celular con la app Misiones Digital, los efectivos deben escanear los DNI

La app Misiones Digital es el único permiso válido para circular según lo indicó Víctor Zenón Cabrera al ser consultado sobre cómo es el procedimiento de control cuando la persona no tiene el dispositivo móvil ni tampoco la aplicación Misiones Digital. Habló además de los controles en la frontera y sobre el runner detenido ayer en la Costanera de Posadas asegurando que, de no haber reaccionado de forma violenta, la situación no habría pasado a mayores.

El jefe de la Policía de Misiones, Víctor Zenón Cabrera, se refirió al caso de una pareja de adultos quienes aseguraron que, cuando se dirigían a realizar las compras, efectivos de la fuerza no le permitieron circular por no contar con un teléfono celular y, por consiguiente, tampoco la aplicación Misiones Digital.

En comunicación con FM República, una mujer expuso la situación que le tocó vivir junto a su pareja en Candelaria, localidad donde residen. “Salimos en el auto con mi marido, teníamos mascarillas y el permiso del Gobierno que sacamos de un ciber. En la avenida principal de Candelaria nos retienen y nos piden la aplicación en el celular. Le explicamos que no teníamos un celular, solo el permiso, y nos dijeron que no servía”, relató.



App Misiones Digital: el único permiso válido para circular

Zenón Cabrera manifestó que “no están funcionando más los salvoconductos o permisos que habíamos utilizado a inicios de la cuarentena” y ratificó el uso de la aplicación Misiones Digital como el registro de mayor validez a la hora de salir. No obstante, expresó que “deben haber más casos como el de la señora”.

Explicó que, ante estos hechos, los efectivos de la Policía deberían “escanear los códigos que figuran en los documentos nacionales de identidad de las personas. La misma aplicación sirve para escanear y con eso pueden transitar”. Sobre la conducta de los miembros de la fuerza en este caso particular, indicó que sucedió “por ignorancia o mal accionar”.

“No le pueden impedir -circular- por no tener celular, simplemente el Policía debe hacer un escaneo del documento. Hay muchos casos de gente del interior o que vive en zonas alejadas como los parajes que no está acostumbrada a salir con su celular, y los controles se realizan hace más de 140 días”, sostuvo.

Caso del runner detenido ayer en Posadas

Efectivos de la Policía de Misiones detuvieron a un joven deportista en la Costanera de la Capital provincial luego de que le solicitaran que utilice el barbijo de manera correcta y el ‘runner’, disgustado con la indicación recibida, reaccionara de forma violenta ante los uniformados.



Al respecto, el jefe de la fuerza en Misiones expresó que “el muchacho llevaba su barbijo, pero no lo tenía colocado como corresponde. Cuando le pidieron que lo utilizara bien, no aceptó el requerimiento del personal policial y comenzó a amenazarlos con que era un funcionario. Evidentemente estaba exaltado y lo que menos hizo es tratar de controlar la situación para que tampoco la Policía deba actuar de esa manera”.

Luego de apresar al sujeto, Zenón Cabrera señaló que quedó a disposición del Juzgado de Faltas por infracción y desobediencia a la autoridad. “El barbijo al cuello fue el inicio. La Policía se lo advierte y termina en forcejeo y discusión. No fue una detención grave. Se trató de una falta, no de un delito”, especificó.

Se redujo la cantidad de personas que ingresan a Misiones

Consultado sobre los controles en los diversos puntos de ingreso a la Provincia, sostuvo que “después de la exigencia del test Covid-19 negativo -para entrar a Misiones- se ha reducido en gran porcentaje” de personas que llegan. Antes, precisó, se registraba el ingreso de hasta 250 personas por día.

“Hoy no pasan de entre 40 y 50 personas. En la frontera continuamos con los operativos, acompañados de las fuerzas federales que tienen jurisdicción en cada zona. En los lugares más vulnerables o neurálgicos, como Andresito o San Antonio, seguimos asesorando, apoyando y enviando refuerzos”, mencionó.

