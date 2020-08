Ghost Rider: ¿Keanu Reeves se suma al Universo Cinematográfico de Marvel?

Ahora en una actualización revelada por el portal We Got This Covered, Reeves estaría interesado en encarnar a Johnny Blaze alias Ghost Rider con la condición de que tenga sus propias películas y que sea uno de los pilares de las próximas fases del MCU.

Por si fuera poco, Keanu Reeves quiere protagonizar ‘Midnight Sons’, un equipo de superhéroes al estilo de Avengers, pero conformado con personajes sobrenaturales como Ghost Rider, Blade, Morbius, Doctor Strange, entre otros. Esto coincide con rumores sobre que Marvel Studios desea explorar el tema paranormal con más profundidad en sus siguientes producciones.