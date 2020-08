Coronavirus: el protocolo de Boca para volver a los entrenamientos el próximo lunes

El Xeneize ya tiene un plan para arrancar a entrenarse a partir del próximo lunes en su predio de Ezeiza. Entre jueves y viernes se le harán los testeos a todo el plantel y luego habrá grupos de trabajo separados.

Una nueva normalidad controlada y responsable es la que se vive en las sociedades actuales tras la pandemia de coronavirus. Y el fútbol, que prepara su vuelta, también busca sus nuevos modos para no exponer a sus protagonistas. Por eso, Boca ya tiene listo el protocolo de entrenamientos para que, a partir del lunes 10 de agosto, el plantel pueda volver a trabajar a las órdenes de Miguel Ángel Russo.

En el Xeneize le realizarán los testeos a todos los integrantes del plantel entre jueves y viernes, y el lunes, antes de ingresar a la práctica en el predio de Ezeiza, vuelven a ser sometidos a un chequeo médico. La idea será trabajar en grupos separados para poder rastrear más fácilmente los contactos de un eventual contagiado.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VUELVE A ENTRENARSE BOCA?

El Xeneize comenzará las prácticas el próximo lunes 10 de agosto en el predio de Ezeiza, acondicionado especialmente para la ocasión. Si bien al club llegaron invitaciones varias para mudar al plantel, como por ejemplo a San Juan, la idea de la dirigencia por ahora es la de realizar esta preparación en las instalaciones del club, que cuenta con todas las comodidades necesarias.

¿CÓMO SERÁN LOS ENTRENAMIENTOS DE BOCA?

La idea es que los jugadores ingresen y se retiren del predio solos, en sus propios autos. Se les tomará la temperatura todos los días y trabajarán separados en tres grupos de seis jugadores cada uno por franja horaria, para evitar la superposición de demasiada gente. Así, por ejemplo, 18 jugadores se presentará al predio a las 8 de la mañana del lunes y, luego de que se les tome la temperatura, se separarán en tres subgrupos de seis y se irán a diferentes canchas a trabajar. Lo mismo sucederá en un turno siguiente, pero no se cruzarán entre ellos.

Los grupos serán heterogéneos, con jugadores de diversas posiciones y no necesariamente titulares por un lado y suplentes por otro. En cada cancha habrá un integrante del cuerpo técnico y otro del cuerpo médico y los jugadores tendrán sus botellas, toallas y vestimenta personalizadas. Al término del entrenamiento, no pasarán por el vestuario, que se encontrará inhabilitado, y se irán directamente a sus casas.

¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ BOCA SI HAY UN POSITIVO DE CORONAVIRUS EN EL PLANTEL?

Lo primero que hará el club si detecta a un jugador infectado de Covid-19 será aislar al grupo de seis futbolistas con el que viene trabajando. Todos serán testeados para saber si llegó a haber contagios internos y una vez conocidos los resultados, se evaluará la vuelta de quienes no estén enfermos. A raíz de esto es que los grupos de trabajo no serán por posición ni por si son titulares o no, para evitar aislar a un bloque de seis arqueros, por ejemplo, o de seis futbolistas que Miguel Ángel Russo considera esenciales para el equipo.

¿HABRÁ CONCENTRACIÓN COMO EN TODAS LAS PRETEMPORADAS?

Los primeros 15 días, los jugadores se manejarán de manera individual. Llegarán al predio y volverán a sus casas en sus propios autos. De casa al trabajo y del trabajo a casa, básicamente. Eso será así las primeras dos semanas y, si no surgen contagios, la idea luego será la de hacer una concentración en un hotel cercano al predio de Ezeiza, el mismo donde se hospedó el plantel a la llegada de Miguel Ángel Russo.

(Fuente: TyC Sports)

LD-CP