Caminata recreativa: con 28 grados de temperatura, los posadeños disfrutan de la jornada al aire libre

Como cada miércoles hasta las 18 horas se realiza una nueva jornada de caminata recreativa en la Costanera de Posadas. Con 28 grados de temperatura, los posadeños disfrutan de actividades al aire libre.

Desde la Municipalidad de Posadas recordaron que los espacios habilitados para realizar dicha actividad son la Costanera Este, desde la avenida Urquiza hasta la intersección de la avenida Marconi; la Costanera Oeste desde avenida Blas Parera hasta avenida Santa Cruz y la Costanera de la playa de Miguel Lanús, desde el muelle de los pescadores hasta la avenida Juan Domingo Perón.

Caminata recreativa: lo que tenés que saber

Desde la Municipalidad de Posadas remarcaron las medidas de seguridad e higiene y recomendaciones para realizar la actividad: utilizar barbijo en todo momento; contar con la app Misiones Digital; queda prohibida la venta ambulante o cualquier tipo de comercialización en los lugares habilitados para las caminatas recreativas y cada persona deberá llevar su propia botella de agua.

Asimismo no se permite permanecer fijos en un espacio; están prohibidas las caminatas grupales; distanciamiento social con otras personas de 4 metros y siempre llevar DNI para los controles de la Policía de Misiones.

Para todo tipo de actividades recuerdan a la población usar repelentes a fin de prevenir picaduras de mosquitos que podrían aumentar el contagio de Dengue; evitar el contacto con superficies en vía pública, en caso de hacerlo recomendar el uso de desinfectante a base de alcohol y evitar tocarse la cara mientras están fuera de sus casas.

Una vez en los domicilios se recomienda: desinfección de manos, llaves, billeteras, celulares y zapatos con desinfectante a base de alcohol antes de ingresar; lavarse las manos inmediatamente luego del ingreso al domicilio y luego retirarse el barbijo.

En caso de presentar síntomas de coronavirus, evitar las caminatas al aire libre y comunicarse al 0800-444-3400.

La app Misiones Digital es el único permiso válido para circular según lo indicó Víctor Zenón Cabrera al ser consultado sobre cómo es el procedimiento de control cuando la persona no tiene el dispositivo móvil ni tampoco la aplicación Misiones Digital. Habló además de los controles en la frontera y sobre el runner detenido ayer en la Costanera de Posadas asegurando que, de no haber reaccionado de forma violenta, la situación no habría pasado a mayores.

El jefe de la Policía de Misiones, Víctor Zenón Cabrera, se refirió al caso de una pareja de adultos quienes aseguraron que, cuando se dirigían a realizar las compras, efectivos de la fuerza no le permitieron circular por no contar con un teléfono celular y, por consiguiente, tampoco la aplicación Misiones Digital.

En comunicación con FM República, una mujer expuso la situación que le tocó vivir junto a su pareja en Candelaria, localidad donde residen. “Salimos en el auto con mi marido, teníamos mascarillas y el permiso del Gobierno que sacamos de un ciber. En la avenida principal de Candelaria nos retienen y nos piden la aplicación en el celular. Le explicamos que no teníamos un celular, solo el permiso, y nos dijeron que no servía”, relató.

Cabrera manifestó que “no están funcionando más los salvoconductos o permisos que habíamos utilizado a inicios de la cuarentena” y ratificó el uso de la aplicación Misiones Digital como el registro de mayor validez a la hora de salir. No obstante, expresó que “deben haber más casos como el de la señora”.

“No le pueden impedir -circular- por no tener celular, simplemente el Policía debe hacer un escaneo del documento. Hay muchos casos de gente del interior o que vive en zonas alejadas como los parajes que no está acostumbrada a salir con su celular, y los controles se realizan hace más de 140 días”, sostuvo el jefe de la Policía de Misiones, Víctor Zenón Cabrera.

GS-EP