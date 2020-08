Municipios del Alto Uruguay viven con preocupación el aumento de casos del Covid-19 en Brasil pero celebran el nivel de la actividad económica

El Soberbio y Alba Posse, dos municipios del Alto Uruguay que en medio de la crisis pueden celebrar el momento económico que les toca vivir por la apertura del turismo interno en el primer caso y por el precio de la yerba mate y la frontera cerrada en el otro, aunque los casi 200 kilómetros de frontera con Brasil signifiquen una preocupación constante para los pobladores.

Roque Soboczinski – Radio Libertad

Roque Soboczinski, intendente de El Soberbio evaluó que para su municipio fueron muy positivas las dos experiencias vividas como pruebas piloto para el turismo interno y como ejercicio para futuras posibles aperturas. “Fueron muy buenas, principalmente en la cuestión de los protocolos, también la calidez de la gente que estaba ansiosa por trabajar; los emprendedores estaban muy contentos” señaló en comunicación con Radio Libertad en la mañana de este miércoles.

Consideró el jefe comunal que con la habilitación de los paseos náuticos a los saltos del Moconá, se completó un circuito atractivo para las familias misioneras, porque “visitar los saltos sin el paseo náutico, casi que no tiene sentido”, comentó.

En tanto el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt manifestó que junto a la gran preocupación con la que viven la evolución de la pandemia de coronavirus y casos de Covid-19 en las localidades brasileñas fronterizas, también se vive una especie de primavera económica, debido al nivel de recaudación municipal, actividad comercial y los precios de materias primas como yerba mate, tabaco y productos de la chacra.

“El precio de la yerba anda muy bien y eso genera dinero, el señor vende la yerba, compra materiales de construcción, paga un albañil y eso está generando que la economía se mantenga hasta el día de la fecha, sin ningún problema”, afirmó Gerhardt en diálogo con Misiones Online.

Seguridad en la frontera del Alto Uruguay

Tanto Soboczinski como Gerhardt afirmaron que “la preocupación por los casos en Brasil sigue siendo inmensa”. El Soberbio, porque en la localidad brasileña de Tres Pasos, a solo 35 kilómetros de la frontera argentina, “hasta la noche del martes tenía 808 casos, esto sumado a toda el área que hace frontera con El Soberbio da alrededor de 1200 casos a la redonda y hay mucha preocupación”, dijo el intendente.

En cuanto a los pasos clandestinos dijo que disminuyeron o que son casi nulos hoy, debido al refuerzo de los controles por parte de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía; pero también porque el río Uruguay -que separa ambos países- está caudaloso y más ancho. “Esto hace que no sea tan fácil atravesar la frontera, además la gente está un poco asustada y ya no se da como hasta hace unos días que iban y venían y no tenían miedo a la enfermedad; ahora es una enfermedad presente, incluso con familiares de gente de El Soberbio y están manteniendo el cuidado que se necesita”, agregó.

Leé más sobre coronavirus haciendo click aquí.

Gerhardt también destacó el trabajo de las fuerzas federales que trabajan en conjunto con la Policía Provincial, incluso con la ayuda de personal municipal y la provisión de combustible por parte de la Municipalidad; sin embargo, habló de la “enorme preocupación que genera los 130 kilómetros de frontera que deben custodiar.

“Nosotros sabemos que la costa es permeable por la longitud que tiene, pero estamos haciendo todo para que esto nos pase. Como es sabido, Brasil no tienen aislamiento social, siguen como siempre. Obviamente, hay muchos casos en ciudades cercanas a la costa, como Tuparandí, donde tienen cerca de 30 casos”

La floreciente actividad económica

El jefe comunal de El Soberbio, además de valorar como muy positivo el regreso del turismo, aunque solo sea interno; pero sobre todo destacó el nivel de la actividad económica en esa localidad.

“Para El Soberbio había mucha fuga de plata hacia Paraguay, porque iban y cruzaban por Posadas y también iba mucha plata a Brasil, muchas veces en compras de vestimenta, zapatos. Brasileros que podían venir, hoy no pueden. Por estos días el comercio está muy activo en El Soberbio, largas colas en todos lados y también se da porque la economía está generando: estamos hablando de un precio muy bueno de la yerba mate, igual que con la esencia (citronela), un precio relativamente bueno del tabaco -somos los primeros productores de la provincia-, se da también lo de los planes sociales que fortalece un poco el momento”, explicó Soboczinski.

En Alba Posse, también se festeja el tiempo de bonanza en ese sentido. “El comercio mejoró y gracias a eso la recaudación subió un poco. No tuvimos problemas con sueldos, aguinaldos, con los proveedores”, sostiene su intendente.

Y añade: “En cuanto a la producción, está andando muy bien ahora. El precio de la yerba anda muy bien y eso genera dinero, el señor vende la yerba, compra materiales de construcción, paga un albañil y eso está generando que la economía se mantenga hasta el día de la fecha, sin ningún problema. También nos vino bien el cierre de la frontera, porque la plata se queda toda en el municipio, antes todo se compraba en el Brasil que era muy barato”.

ZF-EP