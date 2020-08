La historia detrás del trágico accidente del ciclista Jan Riedmann

Murió arrollado por un automovilista que no habría respetado la prioridad de paso. El alemán tenía 19 años y era una de las promesas de la disciplina.

El ciclista juvenil alemán Jan Riedmann murió tras chocar con un coche mientras se entrenaba con sus compañeros de Auto Eder, equipo juvenil de Bora Hangsgrohe, en las rutas del sur de Alemania.

Según medios locales, el accidente se produjo cuando un conductor de 58 años no respetó la prioridad que tenía el grupo de ciclistas en el que estaba Riedmann, en un cruce.

Riedmann no pudo frenar y se estrelló contar el coche. Pese a llevar un casco protector, el ciclista sufrió graves lesiones en la cabeza que le causaron la muerte.

Un helicóptero transportó a Riedmann a un hospital cercano pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

«Jan era una persona maravillosa. No hay palabras adecuadas para expresar nuestra tristeza», dice un comunicado del equipo.

It is with great sadness that we say goodbye to Jan Riedmann, a rider from our U19 squad, Team Auto Eder Bayern, after a tragic accident this weekend.

Our sincere condolences to Jan’s family & friends.

In honour of Jan, our riders will wear ribbons at Milan-San Remo. pic.twitter.com/cFQNOiXVyH

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 3, 2020