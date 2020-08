Deuda: el FMI felicitó a la Argentina por el acuerdo con los acreedores

Kristalina Georgieva envió un saludo al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, por lo que calificó como «un paso significativo».

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó este martes a la Argentina por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los acreedores privados para la reestructuración de la deuda.

Fuentes del Ministerio de Economía informaron esta madrugada que la oferta formal a los inversores de Wall Street reunidos en el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos contempla el pago de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigen unos 56,5 dólares por cada 100.

«Felicitationes al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a los principales grupos de acreedores por haber llegado a un acuerdo en principio sobre la deuda del país. Es un paso muy significativo», acotó Kristalina Georgieva tras el anuncio oficial.

La titular del FMI también expresó vía Twitter su expectativa por «la conclusión satisfactoria en beneficio de todos» los involucrados.

La oferta de la Argentina a sus principales acreedores privados podría ser aprobada el 28 de agosto, tras lo cual el país deberá llegar a un acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda que mantiene con esa entidad financiera.

Congratulations to President @alferdez, Minister @Martin_M_Guzman and Argentina’s main creditor groups on reaching an agreement in principle on the country’s debt. A very significant step. Look forward to a successful conclusion in the interest of all. pic.twitter.com/XKaiaQEHZD

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 4, 2020