Colombia: ordenaron detener al ex presidente Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó este martes la orden de detención domiciliaria del ex presidente y actual senador Álvaro Uribe por los delitos de «fraude procesal» y «soborno», lo que supone la primera vez en la historia del país que una medida de este tipo es impuesta a un ex mandatario.

«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria» , escribió el ex presidente de Colombia en un mensaje de Twitter.

Uribe, de 68 años, fue presidente de Colombia por dos períodos consecutivos entre 2002 y 2010 (una novedad para el país), y fue el encargado de designar a su propio sucesor, Juan Manuel Santos, con quien hoy está enfrentado políticamente. Luego apadrinó al actual mandatario, Iván Duque, y desde 2014 ocupa una banca en el Senado por el partido Centro Democrático, que él fundó.

Uribe se presentó ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2019 para una indagatoria por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, un caso que podría hacerlo perder sus fueros de senador.

Los orígenes del caso

El caso por el que es investigado se remonta a 2012, cuando en un debate parlamentario el senador del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda vinculó a Uribe con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia y el auge del narcotráfico en el país.

Ante esas acusaciones, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por el presunto uso de falsos testigos y lo inculpó de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos para que declararan en su contra.

Sin embargo, el entonces magistrado auxiliar de la Sala Penal de Colombia, José Luis Barceló, decidió archivar en febrero de 2018 la denuncia y consideró que había elementos para abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.

La estrategia de Uribe se convirtió en un boomerang y ahora debe responder a un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, un caso sin precedentes en Colombia.

Fuente: Minuto Uno

