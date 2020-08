Agencia Dorotea, la empresa de colocación de personal con asistencia domiciliaria que llegó para darle verdaderas soluciones a los posadeños

Agencia Dorotea propone un servicio completamente innovador en Misiones, siguiendo la misión de atender a una amplia y reiterada demanda en la comunidad: la de acceder a diferentes tipos de asistencias en el hogar de una manera rápida y de la mano de una empresa que garantice su calidad, profesionalismo y confiabilidad. En esta nota te contamos de qué se trata.

¿Volviste a trabajar y –ante la pausa que viven las guarderías- no sabes quién podría cuidar a tus hijos?, ¿Se ha enfermado un familiar y necesitas que alguien lo atienda y acompañe de una manera profesional?, ¿Hay en tu familia adultos mayores que necesitan compañía de un asistente pero no sabes dónde encontrar el ideal? No te preocupes, ya que llegó a la ciudad de Posadas una empresa que le dará respuestas a tus necesidades: Agencia Dorotea.

Se trata de un innovador emprendimiento que se dedica a la colocación de personal doméstico, destinado a atender una amplia gama de necesidades, que abarcan desde el cuidado y acompañamiento de personas de todas las edades hasta la limpieza de los hogares.

El servicio de soluciones en RRHH presentado por este tipo de empresas es reconocido y solicitado a escala mundial, ante la manifestación de varias necesidades en el hogar. Misiones –específicamente la ciudad de Posadas- no escapa a ellas y para brindarles una garantía de confianza a las familias a la hora de contratar personal doméstico es que llegó Agencia Dorotea.

“Dorotea es la primera agencia de este tipo en Misiones y llegó para brindarles un respaldo de confianza a todas las personas que necesiten de la prestación de servicios domésticos. A través del trabajo de la Agencia les brindamos la garantía que están necesitando, siempre de la mano de profesionales”, expresó Julio Fretes, Lic. En Marketing y Publicidad y representante de Agencia Dorotea.

Los servicios que brinda Agencia Dorotea:

-Servicios domésticos;

-Asistente materno infantil;

-Asistente gerontológica y personas con capacidades diversas;

-Acompañamiento terapéutico;

-Acompañamiento terapéutico en la vejez;

-Acompañamiento terapéutico en el aprendizaje en niños con TEA;

-Cuidados paliativos.

¿Cómo funciona el servicio?

-A la hora de presentarse la demanda de este tipo de servicios, la persona se comunica con la Agencia y los profesionales escuchan sus necesidades y las de su familia;

-A partir de allí se toman los datos necesarios y se elabora un perfil de la persona que podría atender a la demanda;

-Se buscan perfiles de candidatos. Una vez seleccionados, los mismos son analizados detalladamente, en base a su recorrido laboral, los datos familiares, su información de radicación y también a través de un análisis psicológico;

-Una vez seleccionados los perfiles que más se adapten a la demanda, los representantes de Dorotea se vuelven a contactar con la persona que solicitó el servicio y se organiza una entrevista conjunta con los postulados;

-Después de elegir a la persona adecuada para atender a la necesidad, se firmarán los contratos, se definirá la duración del servicio y se realizará el pago de los honorarios.

“Nuestro objetivo es que dentro de las 72 horas hábiles pueda entrevistar y optar por el perfil que más se adapte a sus requerimientos en la búsqueda del personal doméstico”, expresaron desde la Agencia.

La compañia tiene como objetivo brindar un servicio de calidad y es por ello que les solicitan a los diferentes prestadores una serie de documentaciones y análisis específicos, para resguardar así la seguridad y la confianza de sus clientes. Algunos ejemplos de esos requerimientos son:

-Documentos oficiales;

-Validación de referencias laborales;

-Averiguación de antecedentes;

-Test psicométricos;

-Entrevista profunda con psicólogos;

-Prueba de personalidad;

-Certificado de salud;

-Seguimiento del personal ofrecido.

Agencia Dorotea cuenta con distintos planes de trabajo y de ellos dependerán los respectivos costos. Además, vale la pena resaltar que se trata de una empresa que no solo brinda la posibilidad de atender a una necesidad en el hogar, sino que también presenta un campo de acción para que los profesionales –relacionados con los servicios anteriormente mencionados- puedan postulase y acceder a una fuente laboral, para lo cual solo se deben comunicar con la agencia y asesorarse.

Esta red, que conecta a las partes y brinda soluciones, trabaja también en conjunto con la Asociación Misionera de Asistentes y Acompañantes Terapéuticos (VINCULOS AMAAT), desde donde se dedican a capacitar a aquellas personas que luego serán entrevistadas por Agencia Dorotea; lo que es un ejemplo más de su compromiso orientado a proporcionar un servicio profesional, y sobre todo confiable.

¿Estás en búsqueda de un personal que resuelva los problemas cotidianos de tu hogar? Ya sea de limpieza, cuidado o acompañamiento lo vas a poder encontrar a través de Agencia Dorotea. Comunícate e informate detalladamente sobre los diferentes servicios y planes a través de los medios de contacto descritos a continuación, o bien acércate a sus oficinas, ubicadas sobre la calle Córdoba 2025, entre Ayacucho y San Lorenzo. Allí te estarán esperando los profesionales para brindarte el asesoramiento que necesitas.



Teléfono: 3764-767109 / 3764-690970

Página web: https://www.agenciadorotea.com.ar/

Redes sociales: https://www.facebook.com/agenciadorotea/

FS-EP