Prefecturianos pretendían ingresar a Misiones y en el control sanitario dieron positivo para coronavirus 

Cuatro prefecturianos intentaron ingresar a Misiones a través del Arco (límite con Corrientes), pero en los controles sanitarios dos de ellos dieron positivo para covid-19. Todos llegaron desde Buenos Aires y ante la negativa para ingresar a la Tierra Colorada debieron volver.

Ariel Marinoni. FM Santa María de las Misiones

Nuevamente los controles sanitarios pudieron constatar de personas que llegan desde zona “crítica” con circulación viral e intentaron ingresar pero fueron negados por autoridades. Se trata de cuatro personas que prestan servicio en la Prefectura Naval Argentina.

Ariel Marinoni, subsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia comentó que “ellos vinieron a Misiones, se sometieron a los protocolos establecidos, se realizaron el test privado en el punto fronterizo y al tener el resultado que eran positivos se informó a las costas que pertenecen y estas personas tuvieron que volver a su lugar de origen para que estas fuerzas federales se ocupen de ellos”, comenzó diciendo Marinoni.

Seguidamente, Marinoni explicó que no se trata de un intento de evasión, sino que los protocolos y las medidas que están establecidas en la Tierra Colorado surgieron efecto.

Al respecto del personal de la Prefectura Naval Argentina que presta servicios en Buenos Aires, lugar de circulación viral y la más afectada por la pandemia, y quiere pasar su licencia en Misiones mencionó que si tienen domicilio en la Tierra Colorada y cumplen con los protocolos establecidos no habría problemas en su ingreso. “Siempre que sean ciudadanos misioneros y cumplan con los protocolos”, aclaró.

Por otro lado, el subsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia indicó que desde que rige el certificado que diga Covid-19 negativo para ingresar a la provincia ha disminuido notablemente la cantidad de personas que quieren ingresar. “Antes teníamos 200 por día, ahora tenemos 30”, dijo Marinoni. Y añadió que “el turismo no se encuentra permitido, solo ingresan personas que tengan domicilio en Misiones o acrediten una residencia permanente”.

Lee también: cuáles son las actividades que se podrán seguir realizando en Misiones tras el decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales

Según relató Marinoni, desde que se estableció el uso de barbijo obligatorio en todo el territorio provincial, se han realizado casi mil infracciones de personas que no cumplen con la normativa. Asimismo, remarcó que la Policía de la provincia trabaja arduamente en el pedido a la población del uso del tapabocas. No obstante, Marinoni el uso de barbijos se está dando en la gran mayoría de los misioneros. “Siempre que no se cumpla se van a emitir las infracciones”, sostuvo.

Ariel Marinoni

Cabe recordar que hace poco días se dio una situación similar donde un hombre de la Prefectura llegó hasta la tierra colorada sin certificado y en el examen en el límite provincial dió positivo y debió volver a Buenos Aires.

El hombre de 30 años había llegado la semana pasada al puesto centinela que divide Misiones de Corrientes y al no presentar síntomas compatibles con el coronavirus, el hombre decidió viajar y hacerse el hisopado en la frontera. La muestra fue tomada por personal del Laboratorio Cebac, que se encuentra en el lugar para realizar esas tareas. El resultado arrojó positivo, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud le negaron la entrada a la provincia.

Cabe destacar, recordar que para ingresar a Misiones no solamente es necesario el permiso de circulación correspondiente, sino que desde el 30 de junio también es obligatorio contar con el certificado de Covid-19 negativo, cuyos gastos deben afrontarlos los ciudadanos interesados y que deben tener una vigencia máxima de 48 horas. Los interesados pueden optar por hacerse el examen en el puesto de control de ingreso a la provincia.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR-A