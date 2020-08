Closs sobre el dictamen de la ley de Emergencia del Turismo: “Se tuvo que trabajar mucho para lograr un consenso”

Senador por Misiones destacó el arduo trabajo que llevaron adelante para alcanzar un acuerdo que permitirá discutir la ley en la próxima sesión virtual de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. “Queremos darle herramientas al gobierno nacional para ayudar a todos los que tienen que ver con la actividad, no solo los grandes hoteles sino también los emprendedores”, sostuvo.

Luego de que se firmara un dictamen para conseguir bajar al reciento la ley de Emergencia del Turismo, el senador nacional por Misiones, Maurice Closs, destacó el trabajo que llevaron adelante los legisladores para alcanzar un acuerdo que permitió emitir el dictamen. Es que para llegar a esta instancia del debate primero hubo reuniones con todos los sectores involucrados en la actividad, tanto públicos como privados, que presentaron sus necesidades, idea y aportes.

“Se firmó un dictamen de dos comisiones, Presupuesto y Turismo, para conseguir el proyecto de consenso. Si bien había muchas iniciativas dando vueltas, se utilizará como base el que me tocó presentar”, apuntó Closs en una entrevista con Misiones Online.

Closs señaló que el proyecto presenta dos puntos básicos. El primero tiene que ver con la actualidad, es decir, con la ayuda que desde el Estado se brindará al sector para pasar el periodo de pandemia. “Mientras dure la pandemia no se cobrarán contribuciones patronales, se seguirá con el esquema de los ATP para el pago de los sueldos y el pago de un ingreso al pequeño emprendedor, por ejemplo, el que tienen una camioneta para hacer paseos, ese que no es una gran cadena hotelera y por ahora no está recibiendo nada”, indicó

El otro punto es el que llegará durante la postpandemia, es decir el día después, cuando la actividad necesite la presencia de turistas para normalizar sus servicios. “Se prevé un bono turístico para que para que las familias puedan gastar solo en turismo. Y el proyecto de (el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías) Lamenns de devolución, por ejemplo, si se gastan 100 pesos, te devuelven 50. También se sumará un fuerte plan de incentivo para el turismo estudiantil y el de los jubilados”, añadió.

El también vicepresidente segundo del Senado de la Nación recordó se mostró optimista sobre el futuro del proyecto que ahora será debatido por el plenario en la próxima sesión virtual. Para ese día, los senadores del oficialista Frente de Todos se comprometieron a aceptar los pedidos y las modificaciones que puedan surgir puesto que la intención es tener una ley lo más completa posible.

En ese sentido, el propio Closs se mostró de acuerdo con la exclusión del artículo 3 de la normativa, que facultaba al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para disponer de las partidas hacia las actividades donde considerara necesario focalizar. “Pero toda vez que se hace delegación de facultades algunos miran con desconfianza, por eso lo saqué, porque no agregaba ni quitaba nada, solo decía que el Poder Ejecutivo podía mandar los recursos para donde considerara necesario”, explicó el exgobernador de Misiones.

SF-EP