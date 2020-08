Músicos misioneros cantan el éxito de Expediente 113 como tributo a Alejandro Riquelme

Se trata de una versión (cover) del tema «Bajo la Ventana» del legendario grupo de rock posadeño Expediente 113. El tema es producido íntegramente por Marcelo Krioka, a raíz de un proyecto que presentará producciones musicales de músicos misioneros, en forma de homenaje.



El cover Bajo la Ventana, homenaje a Alejandro Riquelme

El proyecto comenzó con una canción religiosa, por elección personal de Krioka, y a partir de esta entrega serán homenajes a autores, artistas y bandas misioneras.

«El proyecto se llama Cover justamente porque tomamos las canciones de estos artistas y los reversionamos en otros estilos. La idea es que siempre participen artistas diversos: que no sean ni del estilo original de la canción, ni que sean del estilo de la versión que se está haciendo. Y que sean varios artistas, cantantes, bateristas, guitarristas, etc», nos cuenta el productor del tema.

– ¿Cómo surgió la idea de homenajear a Alejandro Riquelme?

«Charlando con Leo Sobrino, uno de los integrantes de Expedientes 113, que ahora vive en Asunción, me llegó muy personalmente la historia de Alejandro. Aparte que yo lo conocí y compartí música con él. Además, cuando estábamos haciendo Pescador de Hombres (el primer cover), en ese momento ya me dijeron: Sabías que Alejandro Riquelme tiene canciones cristianas-católicas que recorren prácticamente Latinoamérica?. Fue desde ahí que comencé a escuchar canciones suyas, y elegimos como tema a versionar este clásico».



Tema Bajo La Ventana, la historia, por Leo Sobrino

