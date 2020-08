Los estrenos para agosto de Amazon Prime Video en Argentina

Amazon Prime Video dio a conocer la lista de nuevas series y películas que llegan en este mes de agosto.

Acción, drama, películas románticas, infaltables del cine argentino de los últimos años y series clásicas entre los estrenos de Amazon Prime Video para el mes de agosto. La plataforma de streaming enumera incorporaciones que, si bien no se tratan de novedades, integran la lista de las ficciones que hay que ver si o sí.

Los estrenos de Amazon para agosto

1 de agosto

24: las ocho temporadas

2 de agosto

True Story Avec

Un grupo de comediantes se encuentran con celebridades con el objetivo de compartir anécdotas realmente increíbles.

3 de agosto

Bandish Bandits

La cantante clásica india Radhe y la estrella del pop Tamanna «emprendieron juntos un viaje de autodescubrimiento para ver si los opuestos, aunque podrían atraer, también pueden adaptarse e ir a largo plazo.

7 de agosto

Arkansas

Protagonizada por Liam Hemsworth, Duke, Michael Kenneth Williams, Vivica A. Fox, Eden Brolin, Chandler Duke, John Malkovich y Vince Vaughn. Está basado en la novela Arkansas de John Brandon.

Pan y Circo

Se testigo de los menús de algunos de los mejores chefs de México, que acompañarán una charla amena entre expertos y diferentes personalidades, moderada por Diego Luna. Consta de 7 episodios de una hora, cada episodio tendrá la presencia de un chef y de cinco invitados diferentes.

Stumptown

La serie está basada en los cómics del mismo nombre, de Greg Rucka, Matthew Southworth, y Justin Greenwood, y adaptada para la televisión por el escritor y productor Jason Richman. Trata de una veterana de la Marina ingeniosa se convierte en investigadora privada en para resolver problemas en los que la policía no puede involucrarse al mismo tiempo lucha por sobrevivir y cuidar a su hermano con síndrome de Down.

Boyz in the Wood

Cuatros adolescentes tienen la oportunidad de cambiar sus vidas al completar el viaje del Premio Duque de Edimburgo a través de sierra de Escocia. Al mismo tiempo, intentan escapar de un misterioso cazador y la unidad de policías de Highlands se encuentra detrás,

Casi Leyendas

Tres amigos separados que se ven obligados a reunirse en con banda de rock que en su juventud estaba a punto de ser famosa, pero por razones misteriosas, nunca tuvieron éxito.

Dos más dos

Diego y Emilia forman feliz matrimonio en el que pronto se les abrirá un mundo de posibilidades frente a ellos. Gracias a unos amigos conocen el movimiento ‘swinger’, o más conocido como el intercambio de parejas.

El Futbol O Yo

Trata sobre como la pasión de Pedro por el fútbol sobrepasa la de la mayoría de los mortales: es un adicto total al fútbol, una pasión que está arruinando su vida matrimonial. Tanto que Verónica, su mujer, comienza a ver insostenible el que su marido dedique la mayor parte de su tiempo al fútbol y nada a la pareja.

Gilda

La vida íntima y de Miriam Alejandra Bianchi, quien se convirtió en ídolo de la canción popular argentina bajo el nombre artístico de Gilda.

Hilo Rojo

Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper.

Me casé con un boludo

Una actriz desconocida se enamora de un actor famoso. Después de casarse, se da cuenta de que se ha enamorado de un personaje que interpreta su futuro esposo y no de la persona real.

Los que aman, odian

El Dr. Huberman llega a la sección de hoteles de Bosque de Mar en busca de una soledad deliciosa y fructífera. Poco se imagina que pronto se verá involucrado en las complejas relaciones que han estado tejiendo los habitantes del hotel.

Los 80

Serie que muestra los acontecimientos de esa época que han marcado la historia de Chile, contados por una familia típica chilena. En plena dictadura de Pinochet hay diversos sucesos históricos ocurridos en Chile, durante la década de 1980.

14 de agosto

Dark Waters

Un abogado corporativo comienza una demanda ambiental contra una empresa química que expone una larga historia de contaminación. La película está basada en el artículo del periódico The New York Times de 2016 «The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare»

Malcom in the Middle

La mega popular serie que aborda los divertidos problemas y situaciones de una familia en la que Malcolm, uno de los hijos, parece ser el único sensato… o al menos el único que da señales de cordura.

16 de agosto

Backseat Driver

Un banquero se convierte en el blanco de la furia de su chofer, pero ¿es la dinámica de poder en estas cuatro ruedas lo que se ve a simple vista?

18 de Agosto

Prime Rewind: Inside the Boys

Es el aftershow de The Boys temporada 2, será presentado y producido por Aisha Tyler, quien también se desempeñó como moderadora del panel Comic-Con @ Home. Los episodios de Prime Rewind: Inside The Boys estarán disponibles inmediatamente después de cada episodio de la temporada 2 de The Boys, que se transmite semanalmente.

20 de agosto

Kim Kardashian West: The Justice Project

Este documental exclusivo de dos horas sigue a Kim Kardashian West mientras usa su plataforma pública masiva para abogar por la reforma de la justicia penal en Estados Unidos. En junio de 2018, Kim usó su influencia global para ayudar a convencer a la Casa Blanca de otorgar clemencia a Alice Marie Johnson, una bisabuela que cumple una condena de cadena perpetua de más de 25 años como delincuente no violento por primera vez.

21 de agosto

My Chemical Hea rts

Basada en la novela del mismo nombre, Krystal Sutherland y protagonizada por Lili Reinhart y Austin Abrams.

27 de agosto

My Spy

Un duro agente de la CIA, que no le pide nada a los grandes héroes de acción, se encuentra a merced de una niña de 9 años, cuando es asignado a una operación encubierto para vigilar a su familia. Una comedia para todos, llena de acción y risas. Dave Bautista es JJ y Chloe Coleman es Sophie y están listos para divertirte este mes de agosto.

28 de agosto

Pacto de Fuga

Basada en una historia real que aconteció en 1990, en donde 49 prisioneros políticos intentan escapar a través de un túnel que llevó 18 meses cavar.

29 de agosto

The Meg

Un grupo de científicos en la Fosa de las Marianas, encuentran más de lo que habrían deseado, cuando se topan con el depredador marino más grande que haya existido sobre la Tierra: el Megalodón. Únete a Jason Statham en esta lucha implacable en contra de un depredador que no había visto la superficie en millones de años.

31 de Agosto

Sons of Soil: Jaipur Pink Panthers

En este documental basado en el equipo de Kabaddi, un deporte de contacto, originario de la India y poco conocido fuera de la región, seguimos la historia de los Pink Panthers de Jaipur, un equipo de la liga profesional de Kabaddi, cuyo dueño es el actor Abhishek Bachchan y que están determinados a retomar la gloria que tuvieron al ser los primeros campeones de la liga en el 2014.

All or Nothing: Tottenham Hotspurs S1

La serie de documentales deportivos de Amazon Prime Video, All or Nothing, está de regreso con el equipo de la Premiere League Tottenham Hotspur. Adéntrate en la emocionante temporada 2019-2020, trayendo situaciones nunca antes vistas detrás de los vestidores y de los atletas que forman parte de este formidable equipo.

Fuente: Minuto Uno

