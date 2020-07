Tras la reapertura de los moteles en Posadas, indican que el distanciamiento con el cliente y la higiene exhaustiva siempre fueron “protocolares” en esos albergues

Así lo comentó el propietario del albergue transitorio Park Motel, Waldemar Madelaire en diálogo con Radio Libertad. El empresario además se mostró feliz y agradecido por el regreso a la actividad de su rubro ya que la situación económica se tornó desesperante, según contó.

Waldemar Madelaire – Radio Libertad

El lunes pasado se habilitó la vuelta de los alojamientos en Posadas. Por ende, los 13 moteles que existen en la Capital provincial volvieron a reabrir sus puertas al público bajo un estricto protocolo. Madelaire dijo estar “muy feliz por la reapertura”.

Respecto al protocolo establecido comentó que “todos los comercios usan nuestro protocolo, el cual consiste en el cuidado del personal y limpieza del lugar. El personal entra a la habitación y desinfecta todo, el resto como la higienización a fondo y la distancia con el cliente, siempre fue así”.

Además agregó que “es un negocio tranquilo, los autos no estacionan en la vereda y por ende no hay circulación de personas. Además no existen espacios comunes como lobbys o ascensores”.

No obstante y en el marco de la pandemia de coronavirus, las tareas de higiene se redoblaron.

La habilitación al rubro de los hoteles, moteles y albergues es para toda la Provincia, sin embargo cada municipio autoriza e instrumenta la reapertura en su territorio, como es el caso de Posadas, Garupá e Iguazú que ya permitieron a los alojamientos la reapertura de sus puertas.

Respecto a la vuelta al ruedo y la afluencia de clientes, Waldemar Madelaire indicó que “el movimiento ahora cambió. Antes habían muchos clientes los viernes o sábados o a la salida del trabajo, pero eso cambió con la pandemia así que ahora estamos viendo qué sucede”.

Por otra parte, comentó que la situación económica que atravieza el sector es desesperante. “La gente se enoja si hay contagios, pero llega un momento que la economía supera a la enfermedad, porque la depresión es monetaria y mental. Empleados míos -al igual que gran parte de los empleados comerciales- estaban desesperados porque si bien percibieron el ATP, el dinero no alcanza”, afirmó.

Por último explicó que el minsitro de Turismo de Misiones José María Arrúa “con mucho atino”, exceptuó la actividad de los moteles de la registración de los clientes en la App Misiones Digital.

