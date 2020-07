Barcelona volvió a los entrenamientos con la mira puesta en el partido decisivo con Napoli

Los futbolistas del Barcelona retomaron hoy los entrenamientos de cara al trascendental partido que el equipo jugará ante Napoli el próximo 8 de agosto por la revancha de octavos de final de la UEFA Champions League.

El plantel regresó tras seis días de licencia, tiempo en el que los jugadores aprovecharon para descansar en las distintas playas de los puntos más paradisíacos de la costa de España. Lionel Messi, emblema del equipo, lo hizo en Ibiza junto a su familia y a la de Luis Suárez. Todos los profesionales debieron realizarse ayer el test de detección del virus Covid-19 según indica el protocolo de la UEFA y en el total de los casos los resultados fueron negativos.

El Barça tiene como objetivo fundamental el partido ante Napoli, cuya ida finalizó 1 a 1 con tantos de Dries Mertens y de Antoine Griezmann. Si gana mantendría la calma interna pero en caso de no superar la llave podría acelerar la salida del técnico Quique Setién, cuya continuidad está sujeta a la suerte del equipo en el máximo torneo de clubes de Europa.

Conflicto con Arthur

El mediocampista Arthur Melo sigue en Brasil y «no tiene intención de regresar» a Barcelona para reintegrarse a las prácticas del equipo, decisión ante la que el club azulgrana tiene previsto abrirle un expediente disciplinario y ninguna intención de rescindir anticipadamente un contrato que vence al término de la Champions.

Arthur estaba citado el lunes para someterse a unas pruebas de la COVID-19 antes del regreso a los entrenamientos, pero tampoco se presentó. Desde el entorno del jugador explicaron que la decisión se basa en que Quique Setién, entrenador del Barcelona, le había comunicado que no iba a jugar más con el Barça.

A Arthur tampoco le gustó cómo el club manejó su pase a Juventus, viajando el día después del partido en Vigo y sometiéndose en Turín a un reconocimiento médico. Después firmó con los italianos hasta junio de 2025 por 72 millones de euros más diez en variables. Sin embargo, el contrato no entra en vigor hasta el 1° de septiembre, justo después de la Champions, competición en la que Barça y Juventus están en carrera.

La idea de Arthur es llegar a un acuerdo para cerrar la relación contractual con el Barça, un mes antes de que venza la misma, porque sabe que «no va a volver a jugar» con la camiseta azulgrana, algo que le duele especialmente al jugador brasileño, que hubiera querido despedirse de alguna manera.

La versión del club, sin embargo, es antagónica. «Nos comunicó que no venía, que se quedaba en Brasil y le recordamos que no tenía permiso y que tenía que incorporarse inmediatamente. Si no vuelve, se le abrirá un expediente disciplinario», aseguró un portavoz de la entidad azulgrana. Desde el club se tiene la sospecha de que desde que firmó por Juventus, Arthur no quiso arriesgarse a sufrir una lesión.

Para el partido de Champions del próximo 8 de agosto ante el Nápoles, Setién tiene las bajas de Busquets y Arturo Vidal por sanción y solo disponibles como medios a de Jong, Rakitic, Sergi Roberto y Riqui Puig.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP