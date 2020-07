Video: la bronca de Higuaín tras una jugada individual de Cristiano Ronaldo

La Juventus de Turín ganó el pasado domingo por novena ocasión consecutiva el título de la Serie A italiana tras vencer al U.C. Sampdoria (2-0), y pese a la superioridad de los blanquinegros el delantero argentino Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín no pudo esconder su enfado con su compañero Cristiano Ronaldo por su poca solidaridad con el balón.

En el minuto 60, la Juventus inició un contragolpe por intermedio de Adrien Rabiot, acompañado por Higuaín y CR7, y al llegar al área rival Rabiot pasó el balón al portugués, pese a que ‘Pipita’ se encontraba en mejor posición. Cristiano Ronaldo remató a portería y el guardameta lo atajó, mientras el argentino enfadado gesticulaba con los brazos.

Bernardeschi scoring the 9th scudetto goal, you can’t make this shit up 😂pic.twitter.com/J5wqnuO8ov

— Aziz (@azizzouaghi) July 26, 2020