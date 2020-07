Regreso a la presencialidad: “El comité de expertos no nos recomienda volver a clases aún”, señalaron desde el Consejo General de Educación

Alberto Galarza, titular del Consejo General de Educación de Misiones, se refirió a la vuelta de las clases luego del receso invernal que se dio durante las últimas dos semanas y llamó a las familias a colaborar con el apoyo hacia los chicos para que “generen nuevamente una rutina”.

En comunicación con FM Municipal, señaló que “la idea es poder retomar las clases virtuales” y, en ese sentido, explicó que durante este período de vacaciones la Plataforma Guacurarí fue actualizada con el material correspondiente a cada establecimiento educativo.

Entre las novedades, señaló que se le ha entregado a cada institución una licencia de CiscoWebex, una plataforma que permite el trabajo sincrónico entre alumnos y docentes, para que así el dictado de clases pueda brindarse de una mejor manera. “Los docentes ya pueden generar este tipo de reuniones”, acotó.

Respecto al vínculo entre maestros y alumnos, el presidente del CGE señaló que “se puede ver la continuidad pedagógica” e indicó que esto significa un avance positivo hasta que más adelante se den las condiciones necesarias para asegurar un regreso a la presencialidad. “De acuerdo a encuestas que realizamos, entre el 95 y el 97% de los estudiantes manifiestan que están conectados con sus docentes”, expuso.

Galarza reiteró que aún no hay nada concreto en cuanto a esto último, no obstante manifestó que, por pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad, las autoridades del sector educativo se reunirán con un “comité de expertos en asesoramiento” para conocer sobre las posibilidades existentes en torno al tema, aunque ya anticipó que “nos recomendaron no volver aún”.

En cuanto a las calificaciones, recordó que solo se realizan evaluaciones y que las mismas “son continuas y permanentes” por parte de los docentes. “Es solo parte del proceso, pero no se hace una asignación administrativa de la calificación numérica de las evaluaciones. Eso lo queremos hacer cuando volvamos a clases”, aseguró.

Reuniones con representantes gremiales

Alberto Galarza manifestó que las autoridades del área educativa de Misiones mantienen reuniones con los diferentes gremios, tanto en una mesa técnico salarial como en una mesa técnico pedagógica, la primera a cargo de él mismo y la segunda a cargo de Cielo Linares, subsecretaria de Educación.

“El viernes pasado se reunió el Consejo Federal de Educación y aprobaron la continuidad del fondo extraordinario del incentivo docente de $4.840, por lo que en términos de salario estamos en un proceso de acuerdo con las cinco organizaciones sindicales que integran la paritaria nacional”, sostuvo.

