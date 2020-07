Nueva sentencia en el Juzgado Correccional y Menores N º1

Respetando las normas de bioseguridad establecidas por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, este lunes se realizó el debate oral y público en el Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas.

El juicio estuvo a cargo de la jueza, Marcela Leiva, quien dictó sentencia de 5 años de prisión efectiva para Jorge Gastón F., considerado penalmente responsable por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, tenencia ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones de lesiones leves”, previstas y reprimidas por los artículos del Código Penal argentino: 142 inc. 1 y 2; 238 inc 1 en función del 237, 89 y 189 bis inc. 2, todos en función del art. 55 del C.P.

El imputado será trasladado y alojado en la Unidad Penitenciaria de Nº 1 de Loreto donde, además de cumplir su condena, deberá participar en la comunidad terapéutica a los fines de comenzar un tratamiento para la rehabilitación de sus adicciones.

Cabe destacar que, gracias al trabajo mancomunado entre el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario Provincial, el juicio se llevó a cabo respetando el distanciamiento social, tomando todos los recaudos, cuidando la salud de quienes concurrieron a la Sala.

En la oportunidad estuvieron presentes del juzgado Correccional y de Menores Nº 1: la jueza que presidió el acto, Marcela Leiva; fiscal Correccional y de Menores Nº 1, María Laura Álvarez y la defensora, Ramona Góm

DL-CP