Coronavirus: moteles reabrieron sus puertas en Posadas, tras más de 100 días de parate

Waldemar Madelaire, titular del Park Motel de Posadas destacó que los moteles y alojamientos ya puedan retomar sus actividades y lamentó la difícil situación que atraviesa el rubro. No obstante, agradeció la disposición de las autoridades provinciales y municipales para permitirles activar nuevamente.

Mediante el decreto 949/20, la Municipalidad de Posadas se adhirió a la resolución de los ministerios de Gobierno, Salud Pública y Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones por el que aprobaron el protocolo de actuación sanitaria para la reapertura de alojamientos.

«Hoy firmamos la entrega del protocolo del municipio y desde entonces estamos oficialmente habilitados para trabajar. Estamos contentos porque se cumplen 130 días del cierre», dijo a Radioativa.

Agregó que «desde el 20 de marzo tener cerradas las puertas de este negocio sin gente, todo oscuro, una tristeza, fueron cuatro meses desoladores. Por lo que lograr que se pueda abrir de nuevo es una alegría».

La Municipalidad de Posadas aprobó el protocolo presentado por los propietarios de los hoteles alojamientos y podrán atender las 24 horas, pese a que se estimó que la jornada de atención sería solo de 8 horas diarias.

Como se recuerda, la autoridad edil solicitó que todos los establecimientos que brinden servicio de alojamiento, cualquiera sea su modalidad se presenten hoy ante la Dirección de Gestión, perteneciente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (4to piso del edificio municipal), para su debida notificación y registración, previo al inicio de sus actividades, quedando sujetos al control y fiscalización de los Ministerios de Gobierno, Salud Publica y de Trabajo y Empleo de la Provincia, como de la Municipalidad de Posadas, a través de sus dependencias correspondientes.

Situación del sector de moteles

Si bien, es positivo la reactivación, la situación de los moteles de la ciudad de Posadas era crítica. En diálogo con Misiones Online y Radio Libertad Madelaire había contado el difíil panorama que viveel rubro. En ese sentido, señaló que si bien, muchas de estas empresas pudieron acceder al ATP. No obstante, la ayuda solo alcanza a cubrir el 50% del salario de los trabajadores.

«Hay que tener en cuenta que la ATP cubre el SMV y está alrededor de 17 mil pesos, pero un conserje de un motel gana más de 30, hasta 40 según la antiguedad y ahora cobran la mitad. En mi caso yo no tengo cómo solventar esa diferencia, pero los empleados entienden la situación en la que nos encontramos», señaló.

Precisó que en conversaciones con sus pares del sector, ninguno cobró el aguinaldo. «No hay manera de pagarles. No solo no hay manera de pagarles el otro 50% de su sueldo, sino que no hay manera tampoco de pagar el aguinaldo, seguramente cuando se reabra les deberé».

Precisó que comercialmente están incluidos en la parte gastronómica. «Toda la parte gremial nuestra es gastronómica».

Madelaire señaló que a diferencia de un bar y un restaurante donde la aglomeración de personas puede elevar el tráfico y la circulación, en el motel no sucede lo mismo y evidenció la necesidad que atraviesan las familias que dependen del rubro.

«Solo en Posadas hay entre 13 y 15 moteles, de 15 trabajadores en promedio. Son 200 personas que viven del trabajo en el motel con sus familias en promedio alcanzan las 1000 personas y este millar vio diezmado sus ingresos. Es injusto ver que un restaurante con 4 o 5 personas en una mesa puedan abrir y que nosotros no».

Precisó que el aporte tributario de los moteles es mayor. «Un restaurante paga en impuestos provinciales en renta 4.5% mientras que nosotros un 11%, casi 3 veces lo que aportan ellos».

