La bonaerense Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, dio positivo para coronavirus

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dio positivo en coronavirus y está aislada tal como lo indican los protocolos sanitarios, pero la propia mandataria comunal aseguró que «se encuentra en buen estado de salud» a través de un video difundido por sus redes sociales.

«A pesar de tener síntomas me encuentro bien. Aislada desde hace 48 horas», indicó la intendenta de Quilmes al informar la situación con un video en sus redes sociales.

«Hola, quiero decirles a todos los vecinos y vecinas de Quilmes que el secretario de Salud del Municipio me confirmó que el hisopado que me hicieron dio positivo en Covid-19. Quiero decirles que a pesar de tener síntomas me encuentro bien, estoy aislada hace 48 horas, señaló Mendoza en el registro audiovisual difundido esta noche.

La intendenta remarcó que “como dijimos en más de una oportunidad, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos».

«Voy a mantenerme aislada durante un tiempo como indica el protocolo sanitario. Mientras tanto seguiremos trabajando desde casa por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes”, afirmó Mayra Mendoza.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; los secretarios Cecilia Soler, Alejandra Pietro, Alberto de Fazio, Ángel García y Claudio Carbone, y otros colaboradores cercanos tendrán que mantener aislamiento preventivo durante dos semanas, ya que forman parte de sus contactos estrechos.

Al conocer la noticia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó en su cuenta de la red social Twitter: «Recuperate pronto, @mayrasmendoza. Contás con nuestro apoyo y cariño. Sigamos cuidándonos».

De esta forma ya suman cuatro los jefes comunales del conurbano bonaerense que se contagiaron de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Esta semana se confirmó que el intendente de Lanús, Nestor Grindetti y su par de Merlo, Gustavo Menéndez dieron positivo en Covid 19 y se encuentran en aislamiento y asintomáticos.

En tanto, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario se encuentra aislada, ya que estuvo reunida en la municipalidad de Merlo con Menéndez días antes de que se difundiera el positivo en coronavirus del jefe comunal del distrito de la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora fue el primer jefe comunal en dar positivo en coronavirus en junio y permaneció internado varios días con un cuadro febril en un hospital de Lavallol, donde recibió tratamiento en base a la transfusión de plasma que le permitió recuperarse.

ZF-CP