«Hay mucho trabajo por delante para volver a estar óptimo a la hora de pisar la arena», comentó Lucas Bogarin, jugador de beach vóley

Luego de haber recibido la habilitación para poder entrenar, el misionero entrena pensando en una futura competencia. De igual manera, Lucas Bogarin no baja los brazos y se prepara en el Polideportivo Provincial Finito Gehrmann, respetando los protocolos vigentes.

Luego de las exitosas dos primeras pruebas pilotos, los deportes en conjunto e individual tienen luz verde. Igualmente, los deportistas deben acatar las medidas para continuar entrenando.

Tanto el vóley indoor como el beach vóley se pueden desarrollar en la Capital provincial de lunes a jueves de 8 a 20 horas y, los días viernes, sábados y domingo de 8 a 22 horas, dentro de los clubes y complejos de canchas, debidamente habilitado.

El jugador comentó que que todavía no llegó al estar al 100% pero con el tiempo lo logrará “el ritmo no lo he recuperado en su totalidad aún, esto se debe a que el tiempo y el espacio que se nos otorgó es reducido para la cantidad de chicos que somos entrenando en el polideportivo “Finito Gehrmann”, dijo.

Además Bogarin se ilusiona con poder competir “de a poco vamos volviendo al ritmo de antes y estoy muy contento por ello, es más, si todo sigue así pronto estaremos disfrutando del beach voley en su totalidad y con todas las libertades”, comentó al programa Hurra Gurises.

“Personalmente yo creo que mejore un poco en cuanto a lo físico, pero hay mucho trabajo por delante para volver a estar óptimo a la hora de pisar la arena”, señaló

Por último, el joven deportista confesó que están todos en el mismo nivel físico pero que “esto es cómo un nuevo comienzo, porque todos tenemos el mismo nivel y es ahora dónde más me tengo que poner las pilas para salir adelante, teniendo la mente en los primeros torneos cuándo todos se normalice, ya que confío en que este años vamos a tener la posibilidad de salgan algunos y estoy a la expectativa de ello”, concluyó Lucas Bogarin.

AR-EP