Entonces, ¿cómo interpretar a Belgrano?

La revelación de que hubo un día en que Manuel Belgrano fue enemigo de Misiones puede sorprender o dejarnos algo perplejos. No se puede negar ese hecho histórico, no lo podemos borrar de la historia. La única alternativa es incorporarlo al gran relato del pasado y tratar de interpretarlo en su contexto temporo-espacial. Entre las muchas preguntas que surgen es inevitable cuestionar la caracterización de prócer de Manuel Belgrano. ¿Cambia la percepción sobre él? ¿Se modifica en algo su condición de padre de la patria y hombre fundamental de nuestro pasado?

Me atrevo a responder que no, que no se modifica la valoración sobre este personaje. En todo caso lo humaniza, lo refleja inmerso en las álgidas tempestades de la revolución y la independencia. Un proceso histórico sobre el que procuró incidir con acciones desobedientes y progresistas, pero cada vez menos influyentes ante la centralidad que irá ganando la elite dirigente porteña.