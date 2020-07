El vicegobernador recorrió el mercado concentrador de Posadas

El Vicegobernador Carlos Arce visitó este sábado el Mercado Concentrador de Posadas donde con el Pte. Del IFAI, Marcelo Rodríguez recorrieron las instalaciones que están preparadas siguiendo los protocolos de prevención de COVID -19.

Junto a los legisladores Soledad Balan y Kico Llera, el Pte. del IFAI, Marcelo Rodríguez y el Vicegobernador dialogaron con los productores y emprendedores que provienen de diferentes municipios, organizaciones, asociaciones y/o cooperativas a comercializar sus productos.

El Vicegobernador destacó las instalaciones del Mercado, remarcando “la continuidad de la producción y así la continuidad en la venta” y destacó que “la producción misionera es una de las herramientas para la salida binaria, cuidando lo sanitario, ya que incluso en el peor momento de circulación comunitaria, se siguió produciendo y vendiendo en lo que llamamos, un círculo virtuoso.”

Lo que demostró que en emergencia sanitaria el alimento está asegurado por el compromiso de productores y emprendedores, que cuentan con respaldo del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), a través del cual el Estado provincial fomenta la producción, la economía.

El Vicegobernador, Dr. Arce respondió preguntas de la prensa con respecto a los nuevos casos de COVID 19 en Misiones y marcó que “siempre estamos atentos a que van a aparecer nuevos casos, porque si vemos la circulación que rodea a la Provincia, y este tipo de virus que es silencioso en su transmisión y con la gran mayoría de asintomáticos, el punto es que tengamos la posibilidad de aislar esos casos, que es lo más importante. Remarcó “jamás hemos sido triunfalistas, cuando se hablaba de días sin casos, jamás se dijo que este iba a ser el final. Todo lo contrario, siempre decimos que somos una Provincia con fronteras muy activas, desde lo comercial hasta lo humanitario”.

El Vicegobernador comentó que participó el viernes de reunión virtual de CoFeSa, Consejo Federal de Salud con el Ministro de Salud de Nación Ginés González García y el Ministro de Salud Provincial Oscar Alarcón junto a los demás Ministros provinciales que forman parte, donde relataban sus realidades respecto al COVID 19 y la gran mayoría de los casos en otras provincias tienen que ver con casos importados de otros lugares y por el sistema de transporte y que esto forma parte de lo que es esta Pandemia, incluso las que no tenían casos, han tenido aumentos exponenciales. Por esto el Vicegobernador enfatizó una vez más que “que no hay que relajarse porque no haya casos, sino al contrario. La Prevención no se flexibiliza.”

eugebogado-CP