Orgullo misionero: Nena de 9 años es la campeona nacional en el primer torneo virtual de Taekwon-Do

Aileen Dasha Castillo venció a su par de La Plata y se llevó el primer lugar en su categoría como cinturón blanco, en el torneo virtual de Taekwon-Do. A pesar de la cuarentena, Aileen no dejó de entrenarse en su casa y esa perseverancia dio fruto.

Cuando el papá de Aileen Castillo decidió retomar el Taekwon-Do, nunca pensó que esa acción motivaría a que su hija, que en esa entonces tenía 08 años, decida probar esta disciplina, pero así fue.

Aileen había practicado muchas actividades, sin embargo el Taekwon-Do la cautivó desde el inicio. La niña posadeña inició su entrenamiento en noviembre del año pasado con mucha constancia y disciplina, aunque la cuarentena y el contexto de pandemia fueron un desafío Aileen no dejó de entrenar porque esta disciplina se había convertido en su favorita.

Debido a su buen desempeño y perseverancia, su entrenadora e instructora de la Academia Centro de Entrenamiento TKD, Sabonim Agustina Correa (V Dan) le preguntó si se animaba a competir en el Primer Torneo Nacional Virtual de Taekwon-Do, modalidad de «formas».

Ella decidió competir, aunque como cuenta su madre Patricia, le dijeron que no era necesario si no quería. «Es su primera competencia y se lo tomó con muchísimo compromiso. Cuando se ingresó entre los 16 primeros lugares se entusiasmó más y luego fue pasando todas las fases,cuartos, finales y ganadora de la final».

«Ella todavía es cinturón blanco, pero competió en su categoría y con el siguiente nivel que es cinturón punta amarilla. Compitió con chicos de todo el país y a la semifinal ella ganó con todos los votos a favor», contó Patricia.

Aunque la final fue reñida, Aileen se impuso y obtuvo la victoria frente a una nena de Mar del Plata. «Es una competencia histórica, Aileen le ganó a una niña de una categoría superior y con más tiempo de entrenamiento», dijo la orgullosa madre.

Para Aileen esta es una linda experiencia que nunca olvidará. «Es muy lindo ser campeona. Realmente no esperaba que me pase este logro. Me sentí muy sorprendida, mi mamá estaba muy emocionada por mí y papá se puso muy contento. Mi papá incluso me dijo que no era necesario que yo participe, pero yo quería probar. Mi instructora Sabonim Agustina Correa (V Dan) me dijo que pruebe y lo logré».

La niña misionera sueña con «seguir escalando de categoría, mejorar cada día mas y poder competir a nivel internacional» y hoy es parte ya de lo que se considera el semillero del Taekwon-Do en Misiones.

«Si quieren y les gusta, hagan con pasión y sin miedo, al menos prueben», dijo alegremente Aileen, animando a más niños y niñas a involucrarse en esta disciplina.

La instructora Sabonim Agustina Correa (V Dan) destacó el esfuerzo de todos los participantes que pertenecen al centro de Entrenamiento. «Este torneo fue virtual de formas y hubieron 1280 participantes de todo el país, incluyendo la provincia de Misiones. Nosotros como centro de entrenamiento tuvimos 26 competidores».

La Academia Centro de Entrenamiento TKD destacó que entre los competidores de este torneo cinco deportistas salieron ganadores y son los que se entrenan con ellos.

«Como Centro de Entrenamiento nos pareció una oportunidad muy buena, si bien esto fue distinto a muchos les sirvió para motivar y practicar y para los más pequeños fue una linda motivación, teniendo en cuenta el tema del encierro y les vino bien para ocuparse de otras cosas», dijo Correa.

Explicó que el torneo consistía en que cada competidor grababa un video de manera horizontal de su rutina, sin cortes y con la cámara colocada a la altura de uno 1.20 metros y fueron evaluados por cinco jueces.

Sobre el torneo de Taekwon-Do:

El 12 de julio pasado inició el primer torneo virtual de Taekwon-Do, organizado por la Federación Argentina de Taekwon-Do ITF (FEDART) y fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes (CAD). La competencia cerró con más de 1200 inscriptos de toda la Argentina.

Debido a la pandemia del Coronavirus, las competencias nacionales e internacionales no se pueden desarrollar como lo hacían habitualmente. Por eso, los directivos de la Fedart se unieron y organizaron el primer torneo virtual.

“Esperábamos alrededor de 350 participantes, pero la convocatoria fue masiva, la gente se entusiasmó”, mencionó el Grand Master, Alberto Katz.

Según mencionó el Maestro Katz, la competencia, que es de carácter nacional, contó con la participación de deportistas distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional y fue solo para la modalidad de “Formas” en las categorías Infantiles, juveniles y mayores. Además, para esta edición, contó con una categoría nueva que se denomina Taekwon-Do adaptado.

