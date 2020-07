Los escolares de Misiones regresarán el lunes a las aulas virtuales, después de las vacaciones de invierno

El presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza explicó que por el momento el regreso a las aulas será solo de manera virtual y que continúan evaluando el retorno de los niños y niñas a las aulas.

El presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza informó que tras el término de las vacaciones de invierno, el próximo lunes los escolares de Misiones regresarán a las aulas virtuales.

«El lunes estamos retomando las clases, lo haremos de forma virtual a través de la Plataforma Guacurarí, porque todas las escuelas están ya alojadas en la plataforma gratuita y pueden utilizar este medio para establecer contacto con todos sus estudiantes. También estamos elaborando un cuadernillo que vamos a entregar en las próximas semanas».

Explicó que estuvieron trabajando con un comité de experto de diversos sectores y en constante comunicación con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce para ver día a día cuándo podrán regresar a las aulas de manera presencial.

«Estamos preparándonos y elaborando diferentes protocolos, porque son diferentes situaciones la de las escuelas, sí estamos trabajando. Nuestra última reunión fue con el subsecretario Transporte para evaluar cómo será el transporte en la vuelta a clases, según las realidades de cada provincia».

Los primeros en volver a las aulas

Galarza precisó que si deben evaluar quiénes son los primeros en volver, serían aquellos que se van del sistema educativo: 5to año de secundaria, 6to año de la secundaria, porque el resto de una u otra manera tiene la opción de seguir en el tránsito de los 14 años que tiene la educación secundaria en Argentina y particularmente en Misiones.

Explicó que el regreso será escalonado y que no será como fue antes de la pandemia, porque hay liturgias en la escuela que no se podrán realizar más, como el ingreso de todos juntos a las escuelas a las 7am. «Vamos a tener que entrar de manera escalonada y van a tener que usar barbijos y establecer protocolos de ingreso y sanitarios».

«La decisión es científica y ni siquiera del Gobernador, por eso siempre repetimos que Misiones vuelve a las aulas cuando estén las condiciones epidemiológica».

Galarza agregó que la opinión de los padres es importante, «hay niveles al igual que los primeros grados, el Concejo Federal de Educación estableció que sea obligatoria cuando se disponga».

El Gobierno de Misiones pagará un bono de diez mil pesos en dos cuotas a docentes sin cargos en 2020

El gobierno de Misiones decidió pagar un bono de 10 mil pesos dividido en dos cuotas a docentes que ejercieron por lo menos durante tres meses durante el año 2019 y al momento se encuentran sin cargo, según informó el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza.

#AHORA Estamos al aire con Alberto Galarza @jalbertogalarza, presidente del CGE (Consejo General de Educación), para hablar sobre el bono de $10.000 que recibirán docentes que hayan ejercido el año pasado como suplentes. — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 17, 2020

Sobre el alcance de este beneficio, precisó el funcionario que “es un universo muy amplio” pero que se definió “otorgar este beneficio a aquellos docentes que durante lo que va de este año no pudieron desempeñarse como suplentes”. Y para ello “lo que se hizo fue filtrar a aquellos docentes que el año pasado estuvieron trabajando por lo menos durante tres meses, sin importar la cantidad de días”, agregó Galarza.

Para que se haga efectivo este pago, el Consejo de Educación acordó con el Banco Macro habilitar las cuentas de estos docentes y activar aquellas que pudieron haber sido dadas de baja por inactividad. “La idea es que los fondos vayan directamente a los beneficiarios; que no tenga que ingresar ningún trámite, dado que por sistema se va a filtrar a todos los que están en condiciones”, dijo a Radio Libertad.

Galarza no precisó cuántos serían los beneficiados, pero acotó el universo de beneficiarios a “todos los que hayan trabajado el año pasado, que sumen por lo menos tres meses, no importa si de manera continua o discontinua y este año no tuvieran nada, que no estén activos hoy ni en el Servicio de Enseñanza Privada ni en la Administración Pública provincial”.

