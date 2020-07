Migraciones Posadas entrega turnos para los Trámites de Radicación

La Delegación Posadas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), anunció que a partir del próximo lunes 27 de julio, empezará a entregar turnos para la realización de los trámites de Radicación que fueron suspendidos desde el pasado 20 de marzo por el inicio del período de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de Covid-19.

Teniendo presente que la Provincia de Misiones se encuentra en fase 5 del tratamiento dictado por la emergencia sanitaria por el Covid-19, las oficinas de la Delegación retomarán sus funciones de forma progresiva y gradual. Cabe aclarar que a partir del próximo día lunes lo harán únicamente con los trámites de solicitudes de Residencia.

Desde la Delegación, a cargo de Martín Sancho, se solicitó a los migrantes que «no se presenten» en la sede en el caso de que no hayan recibido en su correo electrónico el turno nuevo.

No se atenderán otros trámites si no es vía online y correo electrónico desde la página de migraciones: www.migraciones.gob.ar. Habiendo confirmado las «nuevas citas«, se presentarán en las oficinas de acuerdo a la información recibida en sus mails. Para los demás trámites y consultas (TAD, Certificaciones de ingresos para Anses, Certificaciones de tránsitos, etc.) siguen habilitadas las casillas de correo: del.posadas@migraciones.gob.ar y los teléfonos: 4438986, 4437615 y 4440516.

DL-CP