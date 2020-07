Detectaron certificados de Verificación Técnica Vehicular apócrifos muy bien confeccionados en Misiones

A raíz de una serie de procedimientos de controles vehiculares que viene realizando la Policía de Misiones en el territorio provincial, se han detectado varios certificados de Verificación Técnica Vehicular (VTV) apócrifos, muy bien confeccionados.

Las anomalías en la documentación vehicular de los automovilistas fueron detectadas por efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de Misiones en distintos puntos de la provincia. La repartición alertó a la población tomar los recaudos necesarios al momento de la compra y venta de automotores y que se debe verificar la validez de la emisión de las VTV.

En varios casos se han detectado que las VTV no reunían los requisitos de seguridad exigibles, como ser; el sticker en la oblea del certificado, como así también la forma y el color de los sellos. Además, se ha detectado que los certificados llevan la firma de un Ingeniero de una planta de verificación vehiculas en Posadas, que hace dos años que no trabaja más allí.

Los casos

Uno de los procedimientos se realizó en la Ruta Nacional 12, intersección con la Ruta Provincial 7, donde se detuvo un vehículo VW GOLF, cuyo conductor está domiciliado en Barrio Escuelita de la localidad de San Pedro, que exhibió un certificado apócrifo.

Al ser consultado el Centro de Control Vehicular de la ciudad de Posadas, se constató que “no existen registros de ese vehículo en la planta verificadora”, y que el ingeniero supuestamente firmante “no trabaja en ese lugar hace más de dos años”. Se procedió al secuestro del certificado de VTV, aprehensión del conductor y retención del rodado.

Por otra parte, hace dos semanas se realizó otro procedimiento similar de control vehicular en Avenida Tulo Llamosas de Posadas – frente a la estación de servicios YPF-, donde se interceptó un vehículo marca Renault Kangoo, que circulaba por colectora de dicha avenida en sentido cardinal Norte-Sur.

Se solicitó al conductor los papeles del rodado, quién exhibió un papel similar a una Verificación Técnica Vehicular, con sello ovalado con la Inscripción “Posadas Control Vehicular” y también firmado por el ingeniero que no trabaja más allí.

Se constató evidentemente que la documentación era apócrifa ya que no contaba con el sello metálico en la parte inferior derecha, además de que la tonalidad de los colores del mismo no coincidía con el original, por lo cual se procedió a la demora del conductor, con domicilio en Garupá, quedando retenida su licencia y el vehículo.

Otro caso ocurrió ayer en el marco de un operativo control vehicular realizado en avenida San Martín y calle Francia de Posadas, donde se detuvo a un vehículo marca Fiat Uno, solicitando al conductor los papeles del rodado, exhibiendo el mismo un papel similar a una Verificación Técnica Vehicular, siendo evidentemente apócrifa ya que no contaba con el sello metálico correspondiente en la parte inferior derecha además de que las tonalidades de los colores del mismo no coinciden con un original. También llevaba la firma del ingeniero que ya no trabaja más en el Centro de Verificación Vehicular de la avenida 213. El conductor fue detenido y el vehículo secuestrado.

Se observó que en dichos procedimientos se detectaron las anomalías por pequeños detalles, teniendo en cuenta que están muy bien confeccionadas las VTV truchas, que sólo con la minuciosa observación de los policías se pudo desbaratar.

