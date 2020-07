Brodie, el perro que fue atacado por su madre y aprendió a ser feliz

A pesar de que sufrió deformidades en su cara y varios problemas de salud, consiguió una familia que le diera los cuidados necesarios.

Brodie, un perro que fue atacado por su madre cuando apenas era un cachorro, sacó lo mejor de sí y pudo seguir adelante. A pesar de que vive con tremendas deformidades en su rostro y problemas de salud, el perrito demuestra que puede ser un gran amigo. Su historia conmovió a todos los fanáticos de los canes en las redes sociales.

Al encontrar una familia comprometida con sus cuidados y que le brindó mucho amor, el perro aprendió a ser feliz. Considerado como toda una historia de superación, actualmente Brodie tiene una cuenta de Instagram en donde miles de personas lo admiran y lo ven como un ejemplo a seguir, ya que con todo lo que le sucedió vive en plenitud. Sin embargo, el camino no fue fácil.

Según el testimonio de sus dueños que viven en Canadá, Amanda Richter de 30 años y Brad Ames de 23 años, se enamoraron del perrito desde que lo vieron anunciado para adopción en una publicación de Facebook. Claramente era un lomito diferente; sin embargo, a pesar de ello fueron a visitarlo.

El can es ciego de un ojo, necesita gotas para los ojos todos los días y tiene deformidades craneales. No come como los otros perros, a causa de que su mandíbula tampoco está bien. A pesar de todo esto, Brodie salió adelante, compartiendo amor para quien se le acerca y para sus dueños. Es un perro muy tierno.

Qué dicen los dueños del perro

Amanda considera como una pequeña obra maestra de arte: “Definitivamente parece una pequeña obra maestra de Picasso”. Mientras que para Brad es ejemplo de que “la discapacidad no lo frena de ninguna manera”. Gracias al ánimo que caracteriza a Brodie, sus amigos humanos desean llevarlo a hogares de abuelitos, niños y personas con discapacidad.

Fuente: Mitre

