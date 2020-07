Violencia de género: en 5 de cada 10 denuncias en Misiones, las mujeres no tienen testigos que las respalden

Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), señaló que en el 46% de las denuncias no se encuentran testigos de los actos de violencia. Precisó que en los que sí hay testigos, estos suelen ser los hijos, adelantó estos datos a Misiones Online y Radio Libertad en el marco de la actualización del informe de la Línea 137.

La titular del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Silvana Labat, presentó el informe de la Línea 137 e hizo un llamado de atención a la población para que tome conciencia de los altos índices de violencia en Misiones.

Recordó que desde el 2016 se comenzó a trabajar con las estadísticas de violencia, generando información de la provincia con informes de la Línea 137, 102 y la Policía de Misiones.

«Sabemos que detrás de un número hay personas, hombre, mujeres y niños que están sufriendo situaciones de violencia».

Denuncias de violencia de género

Informó que en el 46% de los casos de violencias que se denuncian no hay testigos y cuando hay testigos del caso, son los mismos hijos. «¿será que nadie escucha nada o que nadie se quiere meter y ese es un punto que nos llama mucho la atención».

Labat sostuvo que desde el Gobierno Provincial se encuentran alarmados porque Misiones encabeza la lista de femicidios en el país. «Somos una población muy chica poco más de un millón de habitantes y no puede ser que vayamos cuarto en lo que va de este año. Son datos que deben alertarnos y hacernos reflexionar».

Añadió que más allá de lo que publican, lo que más les preocupa son los casos que no se denuncian. «Si vos no tenés el dato duro, vos no podés apuntar la política pública a resolver esa cuestión, porque no existe. Lo que no se denuncia, no existe».

Por un lado están las intervenciones telefónicas que hace la Línea 137 que en el 75% de los casos quien denuncia es la propia víctima, el 25% restante las llamadas son anónimas.

«Podemos hacer la denuncia sin decir quiénes somos, pero hagámosla», afirmó.

Además recordó que también están las denuncias en la Policía de Misiones y luego el circuito que va desde la denuncia que va en la Policía hasta que entra al Poder judicial. «Estamos trabajando con ellos para tener los datos y saber qué pasa luego de las denuncias policiales».

Sostuvo que identificaron que muchas veces las personas no denuncia porque tiene miedo que no pasará nada con su denuncia.

«Para eso está el Estado que va a contener y acompañar esto. Hay muchas cosas que corregir, pero se están haciendo lo procesos correspondientes para que esto se corrija».

Cuestionó que muchas veces en la Policía derivan a las personas a la Comisaría de la Mujer, pero que la Ley estipula que deben tomarle la denuncia en la misma dependencia policial.

«Si la persona no sabe sus derechos, a veces va a la Comisaría de la Mujer o desiste de hacerlo».

El informe señala que en el 39,4% de los casos denunciados existieron heridos, seguido de presencia de personas con alguna discapacidad con el 38,3% y, por último, se da la presencia de embarazadas, en el 22,3%

de los casos.

Además se evidencia las presencia de niños. Sobre un total de 313 casos donde se registran datos, en 266 hubo presencia de niños. Sobre ese total, en el 38,0% de los casos mencionan la presencia de 1 niño en la vivienda, en el 32,7% la presencia de 2 niños y en el 15,0% de tres niños.

Se identificaron 68 víctimas de entre 0 y 10 años, representando el 12,9% sobre el total de casos intervenidos en la Línea 137. En el desagregado, que analiza ese rango de edad, se visualiza que la mayor proporción (14,7%), tenía cinco años, le siguen los niños con diez años (13,2%) y luego los que tenían tres años (11,8%).

