Según el INYM, los volúmenes de yerba mate en toda la cadena son similares a los del primer semestre de 2019

“No existe ninguna luz roja en ninguno de los sectores que componen la cadena de la yerba mate” aseguró en la mañana de este jueves el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el misionero José Szichowski al confirmar además que según los datos que maneja ese organismo, entre enero y junio de este año se exportaron 20 millones de kilos.

Juan José Szichowski – Canal 12

Si se tiene en cuenta que el año pasado fueron 40 millones de kilos anual “venimos en valores similares, ya que a mitad de año estamos en 50 por ciento de los valores exportados”, señaló en comunicación con Canal 12.

“Nosotros miramos mucho las estadísticas, los datos que tenemos y tomamos las decisiones en base a datos fundamentados, que tengamos el conocimiento de que así se está comportando el mercado”, insistió Szichowski y pasó a detallar los números del primer semestre del año.

“Recién me pasaron las estadísticas y los volúmenes de cosecha de hoja verde son muy similares al año pasado, las ventas en el mercado al mercado interno son130 millones de kilo al mes de junio, también similares al año pasado y las exportaciones también aproximadamente 20 millones de kilo, similares al año pasado. Es decir, los valores están muy estabilizados, no debería faltar materia prima para abastecer al mercado interno; sí podría ser que haya que afectar algún stock de los industriales si no se alcanza a cosechar los volúmenes estimados, pero no sabemos… todavía faltan tres meses para terminar la zafra y recién ahí vamos a tener realmente el panorama y la certidumbre sobre cuántos kilos se cosecharon, hasta este momento son solo expectativas”, precisó.

El titular del INYM reflexionó sobre la situación del sector y en ese sentido manifestó “hay que entender que esto es una cadena de valor que comienza cada día con un cosechero que va a un yerbal a cosechar y termina en un consumidor que elige nuestro paquete sobre todas las otras infusiones. Nosotros competimos mano a mano con el agua, con la gaseosa, con el té, con el café y es nuestra responsabilidad, ver toda la cadena, que todo el sector funcione y finalmente ofrecer un producto de excelencia al consumidor, que es nuestro mayor capital. Tenemos que entender que para que esto suceda tenemos que trabajar toda la cadena junta, tenemos que dejar de lado las peleas sectoriales, esto es la mano de obra, con los productores, los secaderos, los molinos, también colaborar con el sector comercial para que la cadena en su conjunto funcione”.

“Cada día salen de la zona productora un millón de paquete al mercado, esto es una responsabilidad muy grande en todo el sector, para cuidar la calidad y que nos sigan eligiendo hasta hoy. Nosotros estamos en 98 % de los hogares argentinos, es una gran responsabilidad”, señaló el presidente del organismo yerbatero.

“El INYM no fija precios”

Con relación al aumento en el precio de la yerba mate en góndolas de supermercados, precisó que “la secretaría de Industria de la Nación autorizó a la industria a aumentar un 4,5% a precios máximos y un 9% a precios cuidados. Son dos categorías de productos y con eso estamos. Nosotros no tenemos injerencia en el precio de salida de molino. Esa es una negociación que hace el sector industrial, con la secretaría de Comercio Interior. Tampoco tenemos injerencia en el otro extremo, que es el precio de la cosecha, de la mano de obra que la fija la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Lo que hacemos es acompañar a todos, pidiendo los antecedentes para ver los reclamos que están haciendo, tomar conocimiento de la estructura del sector industrial y en base a eso, ver las necesidades que tienen”.

Consumo en pandemia

Acorde con las medidas implementadas a partir de marzo, con el advenimiento de la pandemia señaló que desde el INYM implementó “una medida de comunicación a nivel nacional donde se informa sobre todos los protocolos que estamos aplicando para cuidar la producción, la elaboración, el envasado del paquete; para entregar un producto lo más cuidado posible al consumidor, pero también decimos que es responsabilidad individual del consumidor, desde el momento que retira el paquete de la góndola hasta que llega a su casa; cómo la manipula, cuando pasa por la caja, cuando está en el carrito y eso es una responsabilidad individual y tratamos que sea un compromiso de cada consumidor, así como nosotros nos comprometemos en cuidar a la comunidad y finalmente a la familia de cada uno”.

Según afirmó, “la campaña fue muy grande, desde el inicio. Tuvo muy buenos resultados. Sigue en este momento, pero la encuesta que estuvimos haciendo de fidelización de los consumidores nos muestran que nos siguen eligiendo, seguimos manteniendo los mismos niveles de venta y eso es una gran satisfacción en este momento, que nos sigan eligiendo, que sigan comprometidos y que sepan sobre el compromiso que estamos asumiendo. No solo hicimos esta campaña, sino estuvimos haciendo encuestas para ver qué pensaban los consumidores y ver cómo seguir tratando de que el consumidor entiende el esfuerzo que estamos haciendo en toda la cadena para darles un producto de excelencia y cuidado y absolutamente comprometidos con la salud de todos los consumidores y de toda la población”.

ZF-EP