Por la frontera cerrada la venta de neumáticos se incrementó en un 30 por ciento en Misiones

La venta de neumáticos en la provincia de Misiones se vio incrementada en un 30 por ciento, comparativamente con las ventas previas a la cuarentena y de acuerdo a lo expresado por el titular de Borel Neumáticos de Posadas, Enrique Borel se debe en gran parte al cierre de la frontera que impide ir a comprarlos a Paraguay aunque se lamentó por los problemas de reposición que están atravesando.

Explicó Borel que hay clientes que antes no podían acceder a comprar en Posadas y ahora “están con tarjetas, con débitos, con Ahora 12 accediendo a comprarnos a nosotros porque ayuda también la frontera cerrada, hubo un aumento de un 30 por ciento en las ventas”, recordando que en alguna oportunidad que convenía menos comprar en Paraguay pero “no como ahora”.

Respecto a las causas de la diferencia de precio con el vecino país, el comerciante comentó en diálogo con Radio República que uno de los componentes es el Impositivo y además, “con el dólar ´blue´ no nos conviene a nosotros pero si pagas con tarjeta conviene, con el dólar a cien pesos (precio oficial más el impuesto del 30%) conviene” y estimó que cuando se abra la frontera los comerciantes encarnacenos van a hacer ofertas para recuperar “este tiempo que no pudieron vender, me decía un amigo que Encarnación es un cementerio”.

“El problema hora para nosotros, continuó Borel, es la reposición, lo que vendemos no sabemos cómo reponemos o reponemos con otra cosa, pero tenemos que reponer automáticamente, tenemos problema de escasez en Argentina ahora. Si vendemos una medida, tenemos que reponer con otra cosa, está cerrada la fábrica, cerrada la importación, los distribuidores no están consiguiendo dólar oficial”.

A esta problemática hay que agregarle que solo Fate fabrica neumáticos en Argentina, “inclusive tuvo un problema cuando abrió la fábrica por coronavirus y tuvieron que cerrar una semana, volvieron a abrir y se enfrentaron con más infectados, así que tuvieron que volver a cerrar, hace 20 días que están cerrados”.

Además comentó que hay problemas de transporte y de reposición de mercadería, “pero no es solo a nosotros es en todos los rubros, lo importante es que esto recién empieza y no sé qué va a pasar”.

Con respecto a los precios dijo que va subiendo, “cada 15 días dos o tres por ciento va subiendo, pero la gente no se queja del aumento de precio, ahora últimamente quiere conseguir la cubierta”.

EJ-A